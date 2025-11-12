Çorum'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çorum'un İskilip ilçesinde Musa K. (53) idaresindeki otomobil, Çanakçı köyü mevkisinde Hasan K. (85) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Hasan K. ile araçlarda bulunan Fındık K. (91), Nergis K. (77), Çağrı K. (9) ve Kamile K. (47) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Fındık Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.