İstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, yaralılar var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Ataşehir'de gece saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza, 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Sebze ve meyve yüklü kamyonet ve 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
