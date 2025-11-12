Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, yaralılar var

İstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, yaralılar var
İş Kazası, Zincirleme Kaza, İstanbul, Ataşehir, TEM Otoyolu, Trafik Kazası, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Ataşehir'de gece saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza, 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Sebze ve meyve yüklü kamyonet ve 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'da feci kaza! Otomobil duraktaki yolcuları ezdi, çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da feci kaza! Otomobil duraktaki yolcuları ezdi, çok sayıda yaralı var - 3. SayfaAnkara'da feci kaza! Otomobil duraktaki yolcuları ezdi, çok sayıda yaralı varBartın'da düşen yıldırım 2 aracı 'pert' etti! Küle döndüler - 3. SayfaBartın'da düşen yıldırım 2 aracı 'pert' etti!Kasiyere 'çocuğu neden uyardın' dayağı! Baba ve yanındakiler dehşet saçtı - 3. SayfaKasiyere 'çocuğu neden uyardın' dayağı!20 yaşındaki genç arkadaşının evinde ölü bulundu! - 3. SayfaArkadaşının evinde ölü bulundu!Kartal'da taksiciye cep telefonlu darp! Yol uzatma tartışması karakolda bitti - 3. SayfaKadın yolcu taksiciyi darp etti!Otizmli öğrenciyi merdivenlerden itmişti! Okul müdürüne tutuklama geldi - 3. SayfaSkandal görüntüler sonrası tutuklama!
Sonraki Haber Yükleniyor...