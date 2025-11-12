Ankara'da feci kaza! Otomobil duraktaki yolcuları ezdi, çok sayıda yaralı var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin, durakta otobüs bekleyen yolculara çarptı. Feci kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, dehşet anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Hocalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Çevredeki insanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Yaralanan 6 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
