Ankara'da feci kaza! Otomobil duraktaki yolcuları ezdi, çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Hocalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Çevredeki insanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralanan 6 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.