Araç sayısı azaldı, yaş ortalaması arttı! Metrobüs artık kâbus oldu

KAAN ZENGİNLİ - İstanbul’da sıradan hâle gelen metrobüs arızaları vatandaşları isyan ettiriyor. Hemen hemen her ay ya bir metrobüs kazası veya yangını ya da arızası yaşanıyor. Bunun son örneği ise dün görüldü. Günde ortalama bir milyon kişinin kullandığı metrobüste meydana gelen arıza sebebiyle İstanbullular yolda kaldı. Duraklarda kapasitelerinin üzerinde yolcu birikmeleri yüzünden izdihamlar yaşandı. İETT ise muğlak ifadelerle yaşanan aksaklıkları olağan hâle getiren açıklamalar yaparak durumu geçiştiriyor. İETT, açıklamasında “Metrobüs güzergâhında oluşan aksaklık nedeniyle yoğunluk yaşanabilmektedir” denildi. Ancak İETT’nin faaliyet raporlarında bambaşka bir tablo çiziliyor. Metrobüs arıza sayıları son 6 yılda yüzde 55 azaldığı, kaza oranlarının yüzde 22 düştüğü ifadesi yer alıyor. Ayrıca memnuniyet oranlarının da son 6 yılda ciddi oranda arttığı belirtiliyor. Tüm bu ifadeler ile yollarda yaşanan gerçekler çelişiyor. Bakımsız araçların yollara çıkması, metrobüslerin yaş ortalamasının artması ve sayılarının düşmesi gerçek sebebi ortaya koyuyor.

BAKIMSIZLIK İLK SEBEP

Metrobüslerin kaza ya da arıza yapmalarının en büyük sebepleri arasında bakımsızlık geliyor. Milyarlarca liralık bakım ihalelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yakın şirketlere verilmesi, bakımların gerektiği gibi yapılmaması, eksik veya muadil parça kullanılması kazalara ve arızalara davetiye çıkarıyor. Araçların zamanında bakıma girmemesi ve yollarda hizmete devam etmesi de ayrı bir durum. Yolların bozuk oluşu, zamanında yenilenmeyen lastiklerin sık sık patlamaları, aşırı yoğun mesai ile çalışan şoförlerin yorgun yola çıkması diğer gerekçeler olarak gösteriliyor.

“YOLDA KALMAKTAN BIKTIK!”

Beylikdüzü’nde yaşayan Ayşe Kandemir “Her sabah Beylikdüzü’nden Avcılar’a işe gidiyorum ve neredeyse haftada bir metrobüs arızasına denk geliyorum. Yine yolda kaldık, İETT’nin ‘memnuniyet oranı artıyor’ açıklamaları sadece kâğıt üzerinde kalıyor” derken, Kadıköy’de yaşayan Mehmet Tuncer ise “Geçen ay Söğütlüçeşme’de yaşanan korkunç kazayı unutmadık. Resmî rakamlar kaza oranlarının düştüğünü söylüyor ama yollarda her gün bir aksaklık yaşanıyor” ifadelerini kullanıyor. Öte yandan sosyal medyadaki eleştirilerin yanı sıra şikâyet platformlarındaki yorumların da her geçen gün arttığı gözleniyor. Metrobüs arızaları ve kazalarıyla ilgili son bir yılda 6 bin 234 adet şikâyet yazıldığı görülüyor.

İETT VERİLERİ İLE FİLO GERÇEKLERİ FARK

İstanbul’da hızla artan nüfusa rağmen metrobüs sayılarındaki düşüş dikkat çekiyor. 2018 yılında İETT’nin filosunda 539 metrobüs yer alırken günümüzde bu sayı 500’e kadar geriledi. Ancak bu süreçte İETT 252 yeni metrobüs alımı yaptı. Bu alımlar çerçevesinde eski araçlar flodan çıkarıldı, yerine yeni araçlar getirildi. Ancak metrobüs sayısında bir artış yapılmadı. Kurum, metrobüs sayısını artırmak yerine otobüs alımı yaptığı görülüyor. Ancak vatandaşlarda otobüs yerine metrobüs kullanımının arttığı gözleniyor. Öte yandan metrobüs yaş ortalamasının da yükseldiği ortaya çıktı. 2018 yılında 9.05 olan metrobüslerin yaş ortalaması bugün 9.5’e çıktı. Bu da güvenlik açısından risk oluşturuyor.