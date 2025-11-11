“Jackie Chan öldü” haberleri ortalığı karıştırdı! Aile sessizliğini bozdu

“Jackie Chan öldü” iddiaları gündem oldu. Facebook’ta yayılan bir gönderide, Jackie Chan’in uzun yıllardır setlerde yaşadığı fiziksel yaralanmaların yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Hatta paylaşımda, sanatçının ailesinin bu haberi doğruladığı iddia edildi. Ancak kısa süre sonra Chan’in ailesinden gelen resmi açıklamayla bu iddiaların tamamen asılsız olduğu netlik kazandı.

AİLE İDDİALARI YAYINLANDI

Aile, Jackie Chan’in sağlık durumunun iyi olduğunu, çıkan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yalanlamanın ardından “Jackie Chan öldü mü?”, “Jackie Chan yaşıyor mu?” gibi ifadeler arama motorlarında en çok arananlar arasına girdi.

Usta oyuncu, son dönemde “Karate Kid: Legends” ve 2025 yapımı Çin filmi “The Shadow’s Edge” projelerinde rol aldı. Ayrıca Chan’in “Bitirim İkili” serisinin yeni filmi dahil olmak üzere yapım aşamasında birden fazla projesinin bulunduğu biliniyor.

Jackie Chan’in hayranları, uydurma ölüm haberinin ardından sosyal medyada “Yaşıyor ve üretmeye devam ediyor” mesajlarıyla sanatçıya destek paylaşımlarında bulundu.