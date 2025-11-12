Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İddianameden çarpıcı detay: İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nu böyle saf dışı bırakmış

İddianameden çarpıcı detay: İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nu böyle saf dışı bırakmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İddianameden çarpıcı detay: İmamoğlu, Kaftancıoğlu&#039;nu böyle saf dışı bırakmış
Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu, Yolsuzluk, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ekrem İmamoğlu’na yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkıyor. İmamoğlu’nun, para kuleleriyle gündem olan CHP İstanbul İl Binası’nın satın alınması sürecinde o dönemki il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu saf dışı bırakarak binanın satın alınma sürecini bizzat yürüttüğü öğrenildi. İddianamede, İmamoğlu'nun CHP’nin yönetimine talip olduğuna ilişkin ilk gövde gösterisini bu şekilde yaptığı kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

"AHTAPOTUN KOLLARI GİBİ GELİŞTİ"

Hazırlanan iddianamede şüpheli İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra görevinden kaynaklanan imkan ve yetkilerin artmasıyla örgütün faaliyet alanını genişlettiği, suçtan kaynaklanan kazancı artırdığı, İBB şemasında yer alan birimlerden sorumlu örgüt yöneticilerini belirledikten sonra her bir örgüt yöneticisine bağlı hareket eden örgüt üyesi sayısının artırarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

İddianameden çarpıcı detay: İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nu böyle saf dışı bırakmış - 1. Resim

İBB’nin sorumluluk sahası da dikkate alındığında suç örgütünün ahtapotun kolları gibi geliştiği ve ilçe belediyelerinin sorumluluk sahasına giren konularda dahi suç örgütü üye ve yöneticilerinin karar alma yetkisine sahip olduğu aktarıldı.

İddianameden çarpıcı detay: İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nu böyle saf dışı bırakmış - 2. Resim

KAFTANCIĞLU'NU SAF DIŞI BIRAKMIŞ

İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduktan sonra 2019’da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası’nın satın alınması sürecinde o dönemki il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu saf dışı bırakarak binanın satın alınma sürecini bizzat yürüttüğünün aktarıldığı iddianamede, CHP’nin yönetimine talip olduğuna ilişkin ilk gövde gösterisini bu şekilde yaptığı, İl binasının satın alımı sürecine ait ‘para sayma’ görüntülerinin kamuoyuna yansımasıyla İmamoğlu tarafından kurulduğu öne sürülen suç örgütünün ilk görüntüsünü kamuoyu nezdinde verdiği, bu görüntüler üzerine binanın ‘bağış’ olarak toplanan paralarla satın alındığı algısı oluşturulmaya çalışılsa da gerçekte durumun farklı olduğu ve CHP tarafından bağış olarak toplanan miktar dışında kalan tutarın örgütün suçtan elde ettiği kazançla karşılandığı kaydedildi.

İddianameden çarpıcı detay: İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nu böyle saf dışı bırakmış - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

