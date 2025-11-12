Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum" diyen fenomen Yasemin Arı'ya tepki yağdı

“Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum” diyen fenomen Yasemin Arı’ya tepki yağdı

- Güncelleme:
Magazin Haberleri

Sosyal medya fenomeni Yasemin Arı, paylaştığı son video nedeniyle gündem oldu. Arı, söz konusu videoda pahalı markalara ait parfümlerin muadillerini üreten koku markalarına sert eleştiriler yöneltti. “Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum” diyen kadın büyük tepki çekti.

Instagram’da çektiği videoda “Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum” diyen Yasemin Arı, gündeme oturdu. Sosyal medyadaki videoya tepki yağdı.

“BUNLARI KULLANMAMIZIN SEBEBİ FAKİRLERLE AYNI KOKMAMAK”

Pahalı marka parfümlerin muadillerini üreten firmaları eleştiren Arı, “Biz fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için bunlara 25-30 bin TL veriyoruz. Siz neden bunların muadillerine para veriyorsunuz. Bizim zaten bunları kullanmamızın sebebi fakirlerle aynı kokmamak. Business uçmamızın sebebi de fakirlerle yan yana oturmamak. Daha uyguna, 5-6 bin TL’ye parfümler var, onlardan alın. Ben neden muadili çıktı diye alt sınıftan biriyle aynı kokmak zorunda mıyım?” dedi. 

“Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum” diyen fenomen Yasemin Arı’ya tepki yağdı - 1. Resim

“GÖRGÜSÜZLÜK” DİYENLER ÇOĞUNLUKTAYDI

Fenomenin sözleri kısa sürede sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşti. Birçok kullanıcı Arı’nın açıklamalarını “görgüsüzlük” olarak değerlendirirken, bazıları da onun söylemlerini parodi videolarıyla ti’ye aldı. Paylaşılan videolar milyonlarca izlenmeye ulaşırken, tartışma Twitter (X) ve Instagram başta olmak üzere farklı platformlarda hızla yayıldı.

Yasemin Arı’ya yönelik eleştiriler sadece sosyal medya kullanıcılarıyla sınırlı kalmadı. Bazı ünlü isimler de Arı’nın sözlerine tepki göstererek bu tür açıklamaların toplumda “marka takıntısı” ve “tüketim kültürü” algısını güçlendirdiğini savundu.

“Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum” diyen fenomen Yasemin Arı’ya tepki yağdı - 2. Resim

YARIŞMAYA KATILMIŞ

Öte yandan, Yasemin Arı’nın geçmişte “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına katıldığı ve programda 30 bin lira kazanmayı hedeflediği de ortaya çıktı.

“Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum” diyen fenomen Yasemin Arı’ya tepki yağdı - 3. Resim

Çin'de 758 metrelik köprü çöktü! Korkunç anlar kameradaAcı haber böyle verildi: 'Osman amca sen artık şehit babasısın...'
