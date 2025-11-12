Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’e yeni bir karakter katılıyor. Başarılı oyuncu Berna Koraltürk, dizide “İlve” karakterini canlandıracak. Diziye yeni bir soluk getirmesi beklenen Koraltürk, çekimlere başladığı görüldü. Taşacak Bu Deniz'in İlve'si Berna Koraltürk oynadığı diziler ve biyografisi araştırılıyor.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman’ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisi kadrosunu genişletiyor. Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan yapımın yeni bölümlerinde Berna Koraltürk de yer alacak. Oyuncu dizide İlve karakterini canlandıracak. 

TAŞACAK BU DENİZ İLVE KİMDİR?

Yeni bölümlerde izleyiciyle buluşacak olan İlve karakterini başarılı oyuncu Berna Koraltürk canlandırıyor. İlve, Koçari Konağı’na gelişiyle dizinin dengelerini değiştirecek bir karakter olarak tanıtılıyor. Dizi ekibinden sızan bilgilere göre İlve Gezep'in ikizi olarak diziye dahil oluyor. 

Trabzon’un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde çekimleri süren Taşacak Bu Deniz, hikayesindeki aile bağları, ihanet ve geçmişle yüzleşme temalarıyla öne çıkıyor. 

Taşacak Bu Deniz İlve kimdir? Berna Koraltürk oynadığı diziler ve kariyeri - 1. Resim

BERNA KORALTÜRK KİMDİR?

Berna Koraltürk, 7 Haziran 1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2011 yılında Bizim Yenge dizisiyle adım atan Koraltürk, 2015 yılında Baba Candır dizisiyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Başarılı oyuncu, hem televizyon hem de sinema projelerinde aktif olarak yer aldı. 2017 yılında yönetmen Murat Onbul ile evlenen Koraltürk, 8 yıllık beraberliğin ardından evliliğini noktaladığı öğrenildi.

Taşacak Bu Deniz İlve kimdir? Berna Koraltürk oynadığı diziler ve kariyeri - 2. Resim

BERNA KORALTÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bizim Yenge - 2011

Dedemin Dolabı - 2012

Her Sevda Bir Veda - 2014

Ah Neriman - 2014

Baba Candır - 2015-2017

Yok Artık 2 - 2016

Kardeşim için Der'a - 2018

Vurgun - 2019

Şampiyon 2019 - 2020

Nalan - 2022

Aşkmız Yeter - 2023

Taşacak Bu Deniz - devam ediyor

