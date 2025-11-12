Taşacak Bu Deniz Hicran kim? Burcu Cavrar'ın oynadığı diziler

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Taşacak Bu Deniz, karakterlerinin derin hikayeleriyle öne çıkmaya devam ediyor. Dizide “Hicran hemşire” karakterine hayat veren Burcu Cavrar canlandırdığı karakterle dikkat çekti.

TAŞACAK BU DENİZ HİCRAN KİM?

“Hicran hemşire” dizide yalnızlıktan nefret etmesine rağmen derin bir yalnızlık yaşayan bir kadındır. Zarife’nin kuzeni olan Hicran, onu ailesi olarak gördüğü tek kişidir.

BURCU CAVRAR KİMDİR?

Burcu Cavrar 29 Mart 1989’da İstanbul’da doğdu. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Cavrar, sahne sanatlarındaki eğitimini televizyon projelerine başarıyla taşımıştır. Oyunculuk kariyerine 2010’lu yılların başında adım atan Cavrar, hem tiyatro hem de dizi dünyasında tanınan bir isim haline geldi.

BURCU CAVRAR OYNADIĞI DİZİLER

Güz Gülleri - 2010

Bir Kadın Tanıdım - 2011

Aşkın Bedeli - 2013

Gönül İşleri - 2014

Poyraz Karayel - 2014

Siyah Beyaz Aşk - 2017

Ramo - 2019

Sen Ağlama İstanbul - 2024

Taşacak Bu Deniz - 2025