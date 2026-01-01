Şırnak’ta yapımı süren 500 yataklı bölge hastanesi şantiyesinde yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle konteyner yemekhanenin çatısı çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yemekhane çökme nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Şırnak'ta şantiye alanında bulunan konteyner yemekhane, artan kar yükü ve kuvvetli rüzgara daha fazla dayanamayarak aniden çöktü. Büyük paniğe neden olan olay sırasında yemekhane içerisinde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

YEMEKHANE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaşanan çökmede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, hasar gören yemekhane kullanılamaz hale geldi.

Yetkililerin, çalışanların mağduriyet yaşamaması için alternatif yemekhane alanları oluşturulması ve hasarın kısa sürede giderilmesi yönünde çalışma başlattığı bildirildi.

