DARP ANLARI KAMERADA

Lvbel C5 konserinde darp skandalı! Seyirciler hiçbir şey olmamış gibi eğlendi

KALABALIK MÜZİĞE DEVAM ETTİ

Hafta sonu Sakarya’da Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda verdiği konserde akıl almaz bir olay yaşandı. Konser sırasında bir grup bir kişiyi tekme ve tokat darp ederken çevredekiler hiç oralı olmadı. Eğlenmeye devam eden kişilerin o anlarda müziğe ayak uydurması cep telefonu kamerasına yansıdı.

