Gürcistan'daki uçak kazasında dikkat çeken detay! 10 şehit aynı üsten çıktı

Gürcistan'daki uçak kazasında dikkat çeken detay! 10 şehit aynı üsten çıktı

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden 10'unun, Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görev yaptığı ortaya çıktı. Şehit personelin, F-16 savaş uçaklarının bakım ve uçuş hazırlıklarında kritik görevler üstlendiği belirtildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Kazada 20 askeri personel şehit oldu.

10'U AYNI ÜSTE GÖREVLİYDİ

Şehitler arasında yer alan Üsteğmen Emre Mercan, Başçavuşlar Hamdi Armağan Kaplan, Akın Karakuş, İlker Aykut ve Ramazan Yağız, Üsçavuşlar İlhan Ongan ile Berkay Karaca, Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu ve Uzman Çavuşlar Cem Dolapcı ile Emre Sayın’ın Merzifon 5. Ana Jet Üssü personeli oldukları bildirildi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, yaşanan kayıpların derin bir üzüntüye neden olduğunu belirterek, "Acımız tarifsiz. Şehitlerimizin 10’u, ilçemizdeki 5. Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapıyordu" dedi.

"HEPSİ ALANINDA YETKİN TEKNİK PERSONELDİ"

Başkan Kargı, şehitlerin üs bünyesinde F-16 savaş uçaklarının bakım ve uçuş hazırlık süreçlerinde büyük sorumluluklar üstlendiğini vurguladı:

"Hepsi alanında son derece yetkin teknik personeldi" diyen Kargı, "F-16 gibi özel bir uçağın tüm bakımını yaparak güvenli şekilde havalanmasını ve inişini sağlayan ekibin temel parçalarıydılar. Onları kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Ailelerine sabır diliyorum, yerleri hiçbir zaman doldurulamayacak" ifadelerini kullandı.

