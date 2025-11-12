Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Özgü Namal trafik kazası geçirdi! Ölümden döndü

Özgü Namal trafik kazası geçirdi! Ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Özgü Namal, Trafik Kazası, Beykoz, Çocuklar, Haber
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şimdilerde “Kıskanmak” adlı dizide “Seniha Paşazede” rolünü üstlenen Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte Beykoz’da trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından Namal ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde Beykoz’da geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü. “Kıskanmak” dizisinde başrol oynayan Namal’ın, okulların tatil olmasını fırsat bilerek çocukları Su ve Nefes’i de yanına alıp dizi setine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Namal’ın şoförünün kullandığı araca, Beykoz yolunda henüz sürücüsü belirlenemeyen başka bir araç arka kısımdan çarptı.

EMNİYET KEMERİ HAYATLARINI KURTARDI

Kazada büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Özgü Namal, çocukları ve şoförü, emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Namal ve çocuklarını hastaneye sevk etti.

Özgü Namal trafik kazası geçirdi! Ölümden döndü - 1. Resim

SETE ARA VERECEK

Ünlü oyuncu ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanede tetkikleri yapılan Namal’ın moralinin yerinde olduğu, ancak doktorların tavsiyesi üzerine bugün ve yarın dizi setine ara vereceği öğrenildi.

Özgü Namal trafik kazası geçirdi! Ölümden döndü - 2. Resim

ARACI KULLANILAMAZ HALDE

Kazada büyük hasar gören aracın ise kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

TABURCU OLDU: HEPİMİZ İYİYİZ

Öte yandan yapılan tetkiklerin ardından taburcu olan Namal hastane çıkışında, "İfademizi verdik, çok şükür bir şeyimiz yok" dedi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Namal iyi olduğunu belirterek, "Kazanın nasıl olduğunu okursunuz artık, çok şükür bir şeyimiz yok, hepimiz iyiyiz" şeklinde konuştu.

Özgü Namal trafik kazası geçirdi! Ölümden döndü - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de! Bu kez bambaşka bir görevi varHavalar bozdu, hamsinin fiyatı 3'e katlandı! Etiketi gören şaşırıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hayko Cepkin’den şehitlerimiz için acı mesaj… Birlikte uçtukları kareyi paylaştı - MagazinHayko Cepkin’den şehitlerimiz için acı mesaj… Birlikte uçtukları kareyi paylaştıHuriye Helvacı’nın kaybında tecavüz şüphesi! Müge Anlı “Çıplak bulunmuş” diyerek açıkladı - MagazinHuriye Helvacı’nın kaybında tecavüz şüphesi“Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum” diyen fenomen Yasemin Arı’ya tepki yağdı - Magazin“Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum” sözlerine tepki yağdı“Jackie Chan öldü” haberleri ortalığı karıştırdı! Aile sessizliğini bozdu - Magazin'Öldü' haberleri ortalığı karıştırdı! Aileden açıklama geldiAcun Ilıcalı duyurdu: Serhan Onat Survivor 2026 kadrosunda - MagazinAcun Ilıcalı duyurdu: Serhan Onat Survivor 2026 kadrosundaHuriye Helvacı’nın kaybında eski enişte Mustafa Uzun’dan çarpıcı itiraf! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu - MagazinHuriye Helvacı kaybında enişteden itiraf!
Sonraki Haber Yükleniyor...