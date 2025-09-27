Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan BM sonrası çarpıcı açıklama: Tarihe en geniş kapılardan girdik

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinin artık yalnız olmadığını, uluslararası toplumun Suriye’nin birliği ve istikrarını desteklediğini, bölünme çağrılarını ise reddettiğini söyledi.

50 YILI AŞKIN SÜRE SONRA İLK KEZ

Şara, İdlib’in kuzeyindeki yeniden inşa çalışmaları için düzenlenen bağış etkinliğinde konuştu. Suriye lideri, bu hafta New York’ta düzenlenen 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katıldığını hatırlatarak, “50 yılı aşkın bir sürenin ardından bir Suriye cumhurbaşkanının ilk kez BM Genel Kurulu’na katılması tarihi bir dönüm noktasıdır” dedi.

"DÜNYA SURİYE'NİN BİRLİĞİ İÇİN BİRLEŞMİŞ DURUMDA"

Şara, “Ülkelerin Suriye’nin birliği ve istikrarı konusunda birleştiğini ve bölünmeye karşı çıktığını gördüm” ifadelerini kullandı. Uluslararası ilginin, Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etme konusunda “büyük sorumluluklar” yüklediğini vurguladı.

Suriye’nin dünyayla yeniden bağ kurduğunu belirten Şara, ülkesinin “uluslar arasında aktif ve tarihi rolünü yeniden kazandığını” dile getirdi. Yaptırımların kaldırılmasının tek başına bir amaç değil, halkın yararına, yatırımları çekmek, ekonomiyi canlandırmak ve istihdam oluşturmak için bir araç olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

YAPTIRIMLAR KISMEN KALDIRILIYOR

ABD ve Avrupa ülkeleri, 2011’deki ayaklanma sırasında Beşar Esad yönetiminin şiddetli müdahalelerine tepki olarak uygulanan yaptırımları son dönemde gevşetmeye başladı. Şam yönetimi ise kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını talep ediyor.

Şara, Suriyelilerin fedakârlıklarını övdü ve bu direncin dünyadan saygı kazandığını ifade etti. “Mücadelenizle Suriye başını dik tutarak onurunu yeniden kazandı” dedi.

"SURİYE TARİHE EN GENİŞ KAPILARDAN GİRDİ"

Şara, Suriye’nin çıkarlarını gözeten ortak zemin arayışı içinde olduklarını belirtti. Suriyelilerin “direnç ve gururun sembolü olan bir mücadeleyle tarihe en geniş kapılardan girdiklerini” vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, pazar günü beraberindeki bazı bakanlarla birlikte New York’a giderek 1967’den bu yana BM Genel Kurulu’na katılan ilk Suriye cumhurbaşkanı oldu. Çarşamba günü BM Genel Kurulu’nda dünya kamuoyuna hitap etti.

ESAD DÖNEMİ SONA ERMİŞTİ

Yaklaşık 25 yıl Suriye’yi yöneten Beşar Esad, 2024’ün sonlarında Rusya’ya kaçmış, 1963’te başlayan Baas Partisi’nin onlarca yıllık iktidarı sona ermişti. Ocak ayında Ahmed Şara liderliğinde geçiş yönetimi kurulmuştu.