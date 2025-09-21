Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Başkanvekili seçiminde meclis karıştı! AK Parti, Bayrampaşa seçim sonucuna itiraz edecek

Başkanvekili seçiminde meclis karıştı! AK Parti, Bayrampaşa seçim sonucuna itiraz edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi tamamlandı. CHP Grubu'nda İbrahim Kahraman'ın, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterildiği Başkanvekili seçimi sonuçlandı. Kazanan CHP'nin adayı oldu ancak kuralar açıklanırken oyların geçerliliği konusunda tartışma yaşandı. Geçersiz sayılmasının gerekçesi olarak İbrahim Akın'ın 'r' harfinin olmaması gerginliğe neden oldu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi olağanüstü toplantı düzenledi. Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi. Seçim sürecinde zaman zaman meclis içerisinde tartışmalar yaşandı.

CHP OYU KARALAMAYA RAĞMEN KABUL EDİLDİ 

Seçimde oyların geçerliliği tartışılırken büyük gerginlikler yaşandı. AK Parti’nin adayı İbrahim Akın’ın isminin yazılı olduğu bir pusulada çizik bulunduğu gerekçesiyle oy geçersiz sayıldı.

CHP’li adayın isminin yazıldığı pusulada ise adayın soyadı üzerinde karalama olmasına rağmen oy geçerli kabul edildi.

"R" HARFİ YÜZÜNDEN GEÇERSİZ DENİLDİ 

A Haber'in aktardığına göre 2. turda durum eşitlendi ancak bir tane oy geçersiz sayıldı. Geçersiz sayılmasının sebeplerinden biri İbrahim Akın'ın 'r' harfinin olmaması olarak gösterildi. 3. turda tekrar eşitlik sağlandı ancak  3. turda oy pusulalarında sol tarafa basılıyordu. Ancak İbrahim Akın adına yazılmış bir oy pusulası sağ tarafa basıldığı için geçersiz sayıldı.

MECLİSTE GERGİNLİK YAŞANDI 

4. tura gelindiğinde ise meclis içerisinde ciddi gerginlikler yaşandı. İbrahim Kahraman adına yazılan pusulada ciddi bir şekilde karalama gözükmesine rağmen grup başkan vekilinin İbrahim Kahraman yazısını kabul etmesi gerginliklerin artmasına neden olduğu öğrenildi. 

AK PARTİ İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ 

5. turda yapılan kura seçimden çıkan sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili adayı İbrahim Kahraman olduğu belirlendi. İstanbul AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir kameralar karşısına geçti ve usulsüzlük yapıldığını ifade etti. Milli şef dönemini hatırlattığını ifade etti ve bu durumun peşini bırakmayacaklarını söyledi.

 

