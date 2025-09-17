Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevinden uzaklaştırıldı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 20 kişi tutuklandı, 10 kişi yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı da Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Hakkında "Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardıYarın İstanbul'da yağmur var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEKNOFEST'te 'Küre' müjdesi! Selçuk Bayraktar yeni girişimini duyurdu - GündemSelçuk Bayraktar yeni girişimini duyurduTEKNOFEST'te Türkiye Gazetesi'ne yoğun ilgi! Özel arşivimiz beğeni topladı - GündemTEKNOFEST'te özel arşivimiz beğeni topladıErdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs cevabı: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek - GündemNetanyahu'ya 27 yıl öncesini hatırlattı!MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da! - GündemMİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da!CHP kongresinin itirazına ret - GündemCHP kongresinin itirazına retEdirne Belediyesi'nde 'cinsel taciz' iddiası! 3 erkek öğrenci anlattı, aileler savcılığa koştu - Gündem3 erkek öğrenci anlattı, aileler savcılığa koştu
Sonraki Haber Yükleniyor...