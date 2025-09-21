Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bayrampaşa Belediyesi AK Parti yolunda! İşte başkanvekili seçiminde sonuçlar

Bayrampaşa Belediyesi AK Parti yolunda! İşte başkanvekili seçiminde sonuçlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Bayrampaşa Belediyesi AK Parti yolunda! İşte başkanvekili seçiminde sonuçlar
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün ilçede başkanvekili seçimi yapıldı. İlk tur oylamada, AK Parti'nin adayı İbrahim Akın 19 oy, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman ise 18 oy aldı. İkinci tur seçimlerinde Akın 18, CHP’li üye 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı.

Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine geçecek isim bugün yapılacak seçimle belirlenecek.

Polis ekipleri belediye binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İLK TUR SONUÇLARI

İlk tur oylamada AK Parti'nin adayı İbrahim Akın 19 oy, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman ise 18 oy aldı. 

İKİNCİ TUR SONUCU

İkinci tur seçimlerinde Akın 18, CHP’li üye 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı.

26 salt çoğunluk sağlanmadığından üçüncü tura geçildi. 

CHP'NİN ÜYE SAYISI 18'E DÜŞTÜ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Bayrampaşa'da 22 meclis üyesi çıkarırken, AK Parti 12, MHP ise 3 meclis üyesi çıkarmıştı.

Son istifaların ardından belediye meclisinde CHP'nin üye sayısı 18'e düştü.

Böylelikle CHP'li 18 meclis üyesine karşı, AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19'a yükselmiş oldu .

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
