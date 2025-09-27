Alarmı sürekli erteleyenler büyük tehlikede! Hastalıklara davetiye çıkarıyor

ZİYNETİ KOCABIYIK - Genellikle alarm sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir terim olan “snooze”, alarmı ertelemeyi anlatıyor.

Snooze butonu kullanımı sonucu çalan her alarmın vücudunuzda üretilen birincil stres hormonu olan kortizolün salınımını uyardığını söyleyen uzmanlar, “Kortizol sizi uyanık tutar ve kan dolaşımınızdaki şeker miktarını artırır. Ayrıca kortizol seviyesinin yükselmesi, yağ depolama hormonu olan insülinin artmasına sebep olur. Kortizol bazen stres hormonu olarak bilinir, ancak vücutta çok daha karmaşık bir rol oynar. Yataktan çıkmak için birden fazla alarm kuran kişiler aynı zamanda kendilerini hasta etmeyi de göze almış demektir. Böyle bir durum, aslında uyku ataletine, artan uyuşukluğa, yorgunluğa, ruh hâli değişimlerine sebep olur” değerlendirmesini yapıyor.

KALP-DAMAR HASTALIK RİSKİNİ ARTIRABİLİYOR

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen uyku ritim bozukluğu testleri, snoozing yapmanın vücuttaki iltihap belirteçlerini artırdığını göstermiş. Bu durum, kalp-damar hastalıkları riskini artırabilecek şartlar oluşturuyor.

Cleveland Clinic’e göre, vücudunuzun hemen her yerinde kortizol hormona ait reseptörler bulunuyor. Kortizol, kan dolaşımınıza karıştığında bağışıklık sisteminizden kaslarınıza, saçınıza, cildinize ve tırnaklarınıza kadar her şeye tutunup onları etkileyebiliyor. Her sabah birden fazla alarmla uyanmanın REM döngüsü adı verilen rüya görülen uyku dönemini bozduğunu söyleyen uzmanlar, ‘Sabahları bu şekilde defalarca uyanmak çok stresli, bu yüzden sabah alarm çaldığında kalkın. Kendinize travma yaşatmaya devam etmeyin’ uyarısını yapıyor.