Haberler > Sağlık > Uzmanı uyarıyor: Yeterince su içmiyorsanız daha stresli olabilirsiniz

- Güncelleme:
Sağlık, Su, Stres, Ruh Sağlığı, Haber
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dr. Günay Budagova, su eksikliğinin beyin başta olmak üzere tüm organların işleyişini olumsuz etkilediğini belirterek, “Hafif dehidrasyon bile kortizol (stres hormonu) seviyesini yükseltebilir. Buna karşılık, mutluluk hormonu üretimi azalır” uyarısında bulundu.

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, yeterince su içmeyen kişilerin daha fazla strese maruz kaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, düzenli olarak az su içen kişilerin strese karşı daha abartılı biyolojik tepki verdiğini buldu. Bunun nedeninin ise; daha az su içen insanlarda yeterli miktarlarda su tüketenlere kıyasla stres hormonu olan kortizolün daha fazla salgılanması olduğu belirtildi.

“YANINIZDA SU ŞİŞESİ BULUNDURUN”

Araştırmacılar, stresli dönemlerde veya önemli bir konuşma yapacağınız zamanlarda yanınızda su şişesi bulundurmanın uzun vadeli sağlık açısından da faydalı olabileceğini ifade etti.

Yapılan araştırmayı değerlendiren Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Günay Budagova, aşırı sıcaklarda, bir hastalıktan iyileşme sürecinde ve hamilelik sürecinde daha fazla su tüketilmesi gerektiğini söyledi.

RUH HALİNİZİ DEĞİL, BEYNİNİZİ DE ETKİLİYOR

Erkeklerin günde 2 buçuk, kadınların ise 2 litre su tüketmesi gerektiğini de aktaran Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Günay Budagova, şunları belirtti:

"Daha az su tüketimi doğrudan stres oluşturmaz ama vücutta hormon dengesini bozarak, zihinsel performansı etkiler bu da strese tepkiyi arttırır. Su eksikliği (dehidrasyon) ile ruh sağlığı arasında güçlü bir ilişki vardır. Düşük sıvı seviyeleri hormon değişikliklerine, bilişsel bozukluğa, kötü uykuya ve ruh halimizi bozabilecek belirtilere neden olur. Hafif dehidrasyon bile kortizol (stres hormonu) seviyesini yükseltebilir. Buna karşılık, mutluluk hormonu üretimi azalır. Aniden serotonin, dopamin ve oksitosin gibi iyi hissettiren nörotransmitterlerin sentezi azalır. Bu hormonal dengesizlikler bireyi sinirli, üzgün, bitkin bir hale dönüştürebilir. Dehidrasyon, elektrolitlerinizin dengesini de bozar. Elektrolitler, diğer birçok görevin yanı sıra bilişsel işlevlerinizi düzenler. Elektrolit düzeylerinde dengesizlik olduğunda; dikkat, öğrenme, karar verme, hafıza gibi bilişsel süreçler de etkilenir. Kortizol, vücudun birincil stres hormonudur ve strese karşı aşırı kortizol tepkisi, kalp hastalığı, diyabet ve depresyon riskinin arttırabilir."

Dr. Günay Budagova, susuzluğun sadece ruh halinizi etkilemekle kalmadığını savaş ya da kaç tepkisini tetiklediğini de belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nazara iyi geldiği söyleniyor! Dağ yamaçlarından toplayıp buketini 100 TL'ye satıyorBebek mamasında gizli tehlike! Glüten tespit edildi, ürünler raflardan toplatılıyor!
