Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Marmaris’te FETÖ operasyonu: Kaçış planı denizde bitti!

Marmaris’te FETÖ operasyonu: Kaçış planı denizde bitti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Marmaris’te FETÖ operasyonu: Kaçış planı denizde bitti!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanan 8 FETÖ mensubu ve onlara yardım eden 5 kişi düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Operasyonda 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Marmaris’te ortak bir operasyon düzenlendi.

Ekipler, FETÖ üyeliğinden işlem yapılan, yurt dışı çıkış yasağı bulunan ve yargılaması istinaf aşamasında devam eden bazı kişilerin tekneyle yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları bilgisini aldı.

Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile koordineli şekilde Marmaris Kadırga koyu açıklarında tespit edilen tekneyi durdurdu.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda teknede bulunan 1 kaptan ile 8 FETÖ mensubu yakalandı. Devam eden çalışmalarda, göçmen kaçakçılığı suçundan tekne kaptanıyla birlikte hareket ettikleri belirlenen 4 kişi daha gözaltına alındı.

Yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 8 FETÖ mensubu, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ üyelerinin yurt dışına çıkışını organize ettikleri tespit edilen 5 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3’ü tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında toplam 11 kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD, Karayipler'de bir gemiyi vurdu! Trump operasyon görüntülerini paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beylikdüzü’nde sır ölüm: 2 haftadır kayıptı, minibüsünde ölü bulundu - 3. SayfaBeylikdüzü’nde sır ölüm: 2 haftadır kayıptı, minibüsünde ölü bulunduBursa'da 2 kardeş feci şekilde can verdi... Yeni evleri için kazdıkları çukurda acı son - 3. SayfaBursa'da 2 kardeş feci şekilde can verdi!Kocaeli'de vahşi saldırı! Kanlar içinde evden çıktı, birkaç adım sonra yere yığıldı - 3. SayfaKanlar içinde evden çıktı, birkaç adım sonra yere yığıldıNevşehir'de dehşet evi! Annesinin öldüğünü fark etmedi, cesedin üzerine çöp yığdı - 3. SayfaAnnesinin cesediyle 1 ay yaşadı! Detaylar korkunçBrezilya'da korkunç otobüs kazası! Onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - 3. SayfaBrezilya'da korkunç otobüs kazası! Onlarca ölü varHalı sahada bir kalp krizi vakası daha! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - 3. SayfaHalı sahada bir kalp krizi vakası daha!
Sonraki Haber Yükleniyor...