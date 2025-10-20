Horasan Devlet Hastanesi’nde utanç anları! Doktor engelli hastaya kalem fırlatıp hakaret yağdırdı

Erzurum'da Horasan Devlet Hastanesinde çekilen görüntülerde doktor ve hasta arasında yaşanan tartışma sonrası İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Acil serviste sıra bekleyen doktor ve hasta arasında çıkan anlaşmazlıkta doktor bir anda sinirlenerek engelli hasta ve oğluna hakaretler yağdırıp kalem fırlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Horasan ilçesindeki hastanede doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mayıs ayında Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran bir hasta ile nöbetçi hekim arasında yaşanan ve hiçbir şekilde tolerans gösterilemeyecek tartışmaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: