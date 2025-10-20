Horasan Devlet Hastanesi’nde utanç anları! Doktor engelli hastaya kalem fırlatıp hakaret yağdırdı
Horasan Devlet Hastanesi’nde kaydedilen skandal görüntüler infiale yol açtı. Engelli bir hastaya ve oğluna hakaret eden, kalem fırlatan doktorun tavırları büyük tepki çekti. Kamuoyunda "Bu nasıl doktor" yorumları yapılırken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.
Erzurum'da Horasan Devlet Hastanesinde çekilen görüntülerde doktor ve hasta arasında yaşanan tartışma sonrası İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.
Acil serviste sıra bekleyen doktor ve hasta arasında çıkan anlaşmazlıkta doktor bir anda sinirlenerek engelli hasta ve oğluna hakaretler yağdırıp kalem fırlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Horasan ilçesindeki hastanede doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mayıs ayında Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran bir hasta ile nöbetçi hekim arasında yaşanan ve hiçbir şekilde tolerans gösterilemeyecek tartışmaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"18 Ekim Cumartesi günü sosyal medya ve basında ilgili hadiseye ait görüntülerin paylaşılması sonucu, İl Sağlık Müdürlüğü olarak konudan haberdar olmamız üzerine, pazar günü hastamızın Horasan ilçemizdeki evine ziyaret yapılmış, üzüntülerimiz ve geçmiş olsun dileklerimiz hastamızla paylaşılmıştır.
Adli mercilerde devam eden sürece ilave olarak bugün itibarıyla ivedi bir şekilde konu hakkında soruşturma başlatılmıştır. Süreç tarafımızca yakından takip edilmektedir."