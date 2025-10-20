Tunç’tan CHP'li Başarır'a sert tepki: Milletimiz hakarete geçit vermedi, vermeyecek

CHP'li Ali Mahir Başarır yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sert sözlerle tepki gösterdi.

"MİLLETİMİZ NE İSTİYORSA ONU YAPTIK"

Bakan Tunç, "AK Parti kuruluşundan bu yana geçen 23 yılda kesintisiz iktidarını devam ettiriyor. Cumhur İttifakı ile beraber millete hizmet yolunda emin adımlarla yola devam diyoruz. 23 yılda ülkemizin 81 vilayetini hiçbir ayrım yapmadan yatırımlarla donattık, eser siyaseti yaptık. Muhalefet karalama siyaseti yaparken, biz eser ürettik, milletimiz için çalıştık.

İlgili Haber Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Rojin Kabaiş soruşturmasında ek uzman mütalaası talep edildi

Milletimiz ne istiyorsa onu yaptık. Milletimizin istemediği hiçbir şeyi de yapmadık. İktidarda hep milletimizin hissiyatına tercüman olmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllar iktidarda kalmasının sebebi milleti dinlemesidir. Kadrolarıyla beraber millet ne istiyorsa onu yapmasıdır.

"MİLLETİMİZ HİZMET SİYASETİ DEDİ"

Ana muhalefetin de bu ülkede uzun yıllar iktidar olamamasının sebebi eserlere karşı gelmesidir, hakaret siyaseti yapmasıdır. Sürekli karalama siyaseti yapmasıdır. Bugün de görüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak kelimelerle hakaret ediyorlar.

Milletin defalarca seçtiği, 13 yıl başbakanlık yapan ve iki defa halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımıza maalesef ağza alınmayacak cümlelerle hakaret eden bir muhalefet anlayışı var. Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek. Milletimiz hep eser siyaseti dedi, hizmet siyaseti dedi" diye konuştu.



