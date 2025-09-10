CHP'de kritik tarih yaklaştı! Ali Mahir Başarır'dan tepki geldi: Bu kadar mı kıymetli koltuk

CHP'de gözler 15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşmasına çevrilmiş durumda. Mutlak butlan kararı çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına geçmesi bekleniyor.

Partide hareketli günler yaşanırken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV'de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİLEMEDİĞİ ZAMAN 8 SAAT UYUYAMADIM"

Kılıçdaroğlu'na sitem eden Başarır, "CHP'nin kayyımlara teslim olmayacağını söylemesini beklerdim. Bunu Murat Bey, Hikmet Bey yaptı. Altan Bey yaşasa o da yapardı. Burada nefesim düğümleniyor. Ben Kemal Bey'den de beklerdim. Biz onunla çalıştık. Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 8 saat uyuyamadım. Sinir krizleri geçirdim. Onun partisine evlatlarına sahip çıkmasını beklerdim ama bu süreçte bir kelime bile tweet atılmadı." dedi.

"ANLAYAN ANLADI, YAPMAM"

Kuruluş yıl dönümlerine hep kıymet verdiklerini vurgulayan Başarır, Kılıçdaroğlu'nu kastederek "Altan Bey'i gördüğüm yerde hep zorla elini öptüm. Bununla onur ve gurur duyuyorum ama bunu yapar mısın birileri için desen yapmam. Anlayan her şeyi anladı yapmam." ifadelerini kullandı.

Başarır sözlerine şöyle devam etti: