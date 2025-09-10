Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'de kritik tarih yaklaştı! Ali Mahir Başarır'dan tepki geldi: Bu kadar mı kıymetli koltuk

CHP'de kritik tarih yaklaştı! Ali Mahir Başarır'dan tepki geldi: Bu kadar mı kıymetli koltuk

CHP'de kritik tarih yaklaştı! Ali Mahir Başarır'dan tepki geldi: Bu kadar mı kıymetli koltuk
CHP'de 15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşması öncesi hareketli günler yaşanıyor. Mutlak butlan kararı çıkması durumunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna yeniden oturması beklenirken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan tepkili açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Başarır, "Bu kadar mı kıymetli bu koltuk? Olmuyorsa olmuyor kardeşim. Bu kin bu nefret koltuk içinse ben çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'de gözler 15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşmasına çevrilmiş durumda. Mutlak butlan kararı çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına geçmesi bekleniyor.

Partide hareketli günler yaşanırken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV'de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİLEMEDİĞİ ZAMAN 8 SAAT UYUYAMADIM"

Kılıçdaroğlu'na sitem eden Başarır, "CHP'nin kayyımlara teslim olmayacağını söylemesini beklerdim. Bunu Murat Bey, Hikmet Bey yaptı. Altan Bey yaşasa o da yapardı. Burada nefesim düğümleniyor. Ben Kemal Bey'den de beklerdim. Biz onunla çalıştık. Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 8 saat uyuyamadım. Sinir krizleri geçirdim. Onun partisine evlatlarına sahip çıkmasını beklerdim ama bu süreçte bir kelime bile tweet atılmadı." dedi.

"ANLAYAN ANLADI, YAPMAM"

Kuruluş yıl dönümlerine hep kıymet verdiklerini vurgulayan Başarır, Kılıçdaroğlu'nu kastederek "Altan Bey'i gördüğüm yerde hep zorla elini öptüm. Bununla onur ve gurur duyuyorum ama bunu yapar mısın birileri için desen yapmam. Anlayan her şeyi anladı yapmam." ifadelerini kullandı.

Başarır sözlerine şöyle devam etti:

"BU KADAR MI KIYMETLİ BU KOLTUK?"

"Ne kadar önemli bu koltuk? Benim için önemli değil. Ülkemden önemli değil. Bu kadar mı kıymetli bu koltuk? Olmuyorsa olmuyor kardeşim. Bu kin bu nefret koltuk içinse ben çok üzülüyorum. Bunları dayanamadığım için söylüyorum. Belki hiç konuşmamam gereken şeyler ama dayanamıyorum artık"

 

