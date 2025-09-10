Özel’den şimdi de iç savaş tehdidi

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu korkusu her geçen gün artarken, bir de İstanbul İl Yönetiminin görevden alınması Genel Başkan Özgür Özel’in sinirlerini iyice bozdu. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan CHP’li Gürsel Tekin, dün itibarıyla resmî olarak görevine başladığını duyurdu. Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Binasının Özgür Özel’e “çalışma ofisi” olarak tahsis edilmesinin kendisini engelleyemeyeceğini ifade eden Tekin, Özel’in bu restine “Bize her yer Sarıyer” restiyle karşılık verdi. Buna karşılık görevden alınan CHP İstanbul eski İl Başkanı Özgür Çelik ise, Bahçelievler’e taşınan yeni CHP İl Binasında “Başkan benim” diyerek koltuğu bırakmayacağını ve hukuku tanımadığını açıkça ilan etti.

TABANDA DA BÖLÜNDÜLER

CHP İstanbul İl Başkanlığında oluşan bu paralel yönetim partilileri bile şaşkına çevirdi. Sarıyer İl Binası önünde toplanan kalabalığın bir kısmı Tekin’e tepki gösterirken, bir kısım CHP’liler ise Tekin’i destekleyen sloganlar attı. Böylece yönetimden sonra CHP tabanında da bölünmeler başladı. Durum böyleyken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den yine beklenen hamle geldi ve her zaman olduğu tehdit dilinde dozu iyice artırdı. Türk adaletinin verdiği kararları “tanımıyorum” diyecek kadar üslubunu “tahrik” seviyesine çıkaran Özgür Özel, bu sefer Türkiye düşmanlığı ile bilinen İngiliz Financial Times gazetesine konuştu.

ÖZEL TEHDİTTE EL ARTIRDI

İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonlarında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından rotasını Batı’ya çeviren Özgür Özel, yine Türk hükûmeti ve adaletini Batı’ya şikâyet etti. Sürekli kullandığı tehdit dilinde “el artıran” Özel, bu sefer de “sivil itaatsizlik” tabirini ortaya çıkardı ve “iç savaş”a yol açabilecek gelişmelerin ilk işaretini verdi. Financial Times’a verdiği demeçte sözlerine hükûmeti şikâyet ederek başlayan Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığına “kayyım” atanmasını “darbe” olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı CHP’ye “darbe” yapmakla suçlayan Özel, “Eğer Erdoğan kirli bir oyun oynuyorsa, biz de o oyunu oynayabiliriz... Ona benzer bir kurnazlıkla karşılık verebiliriz” ifadelerini kullandı.

“HAYATI DURDURURUZ” DEDİ

Üzerlerinde büyük bir baskı olduğunu ve oyunlar oynandığını iddia eden Özel, “Buna karşılık bizim de çeşitli planlarımız var. Hayatı durdurma noktasına getirecek eylemler planlıyoruz. Son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri planlamayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. “Sivil itaatsizlik” ile neyi kastettiği yönündeki sorulara Özel, “Milyonları değil on milyonları sokağa çıkarabilecek eylemler olacak. AK Parti’nin buna karşı tedbir almaması için bu eylemlerin neler olduğuna dair ayrıntı veremeyeceğim” diye konuştu.