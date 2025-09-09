CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na direnme hazırlığı! Ankara'da kayyım nöbeti 

Berat Temiz ANKARA - Parti yönetimi, İstanbul’da yaşanan gelişmelerin Ankara’da da yaşanma ihtimaline karşı harekete geçti.

Genel Başkan Özgür Özel, tüm milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, il ve ilçe başkanlarından dava günü Ankara’da olmalarını istedi.

Mahkemenin muhtemel bir mutlak butlan veya kayyım kararı vermesi hâlinde CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, il ve ilçe başkanları Genel Merkez’de toplanacak ve binada nöbet tutmaya başlayacak. CHP kurmayları, Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya bir başka ismin mahkeme kararıyla partinin başına geçmesi hâlinde Genel Merkeze sokulmayacağını belirtti.

Mahkemenin kayyım veya mutlak butlan kararı vermesi hâlinde bu kararı tanımayacak olan CHP yönetiminin, İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da da vatandaşları sokağa çağırması bekleniyor.

CHP, ayrıca, 15 Eylül’deki mahkeme öncesinde 14 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Anadolu Meydanı’nda da miting düzenleyecek.