CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatıyor! Yeni adresi Yargıtay'a bildirdiler

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasıyla başlayan gerilim bugün zirveye ulaştı. Görevi devralan Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı binasına girmesine izin vermeyen kalabalık ile polis arasında arbede çıktı. Tekin'e konuşması esnasında bazı cisimler fırlatıldı. Polisin biber gazıyla dağıtmaya çalıştığı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yaşananların ardından CHP'den flaş bir hamle geldi. Muhalefet partisi, İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.

CHP'NİN AÇIKLAMASI

CHP tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi" ifadelerine yer verildi.

Yeni adresin Bahçelievler İlçe Başkanlığı, olduğu öğrenildi.

İL BAŞKANLIĞI BİNASI 'ÖZEL'İN OLACAK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'İstanbul çalışma ofisi' olarak kullanılacağını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da bulunan mevcut il başkanlığı binamız Genel Başkanımızın İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiş olup, İstanbul il başkanlığımızın adres değişikliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir" ifadelerine yer verdi.