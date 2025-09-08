Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP İstanbul İl Başkanlığı olaylarına soruşturma! 10 firari aranıyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı olaylarına soruşturma! 10 firari aranıyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 24 sosyal medya kullanıcısı hakkında soruşturma başlatıldı. "Suç işlemeye tahrik" suçundan haklarında soruşturma başlatılan 24 sosyal medya kullanıcısından 14'ü yakalandı, 10'u ise firari şüpheli olarak aranıyor.

İstanbul Valiliğinin 6 ilçede miting, toplantı ve gösteri yasağına karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerçekleşen olaylarla alakalı "sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet ettikleri" gerekçesiyle 24 sosyal medya kullanıcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Valiliğin Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de miting, toplantı ve gösteri yasağı kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla alakalı halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet eden sosyal medya hesaplarıyla ilgili çalışma yapıldı.

10'U FİRARİ DURUMDA 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 214. maddesi uyarınca "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerden 14'ü yakalanırken, 10 şüphelinin firari olarak aranmasına devam ediliyor.

Öte yandan savcılık, gözaltındaki 14 şüpheliden 9'unun ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri için emniyete talimat verdi.

