'Yenidoğan Çetesi'ni Araştırma Komisyonunun Taslak Raporu: 'Misafir Anne' ile Bebeklere Koruma

ESMA ALTIN ANKARA - “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen ve çok sayıda bebeğin ölümüne yol açan yapıların önüne geçmek ve bebek ölümlerini ve özel sağlık kuruluşlarını araştırmak amacıyla Meclis’te kurulan Araştırma Komisyonu, yaklaşık 420 sayfalık bir taslak rapor hazırladı. Raporda, bu tür yapıların sağlık kuruluşlarında personel sayısının yetersizliği ile denetim, ekipman ve teçhizat eksikliği gibi sebeplerden ortaya çıktığı ifade edildi. Taslak raporda, benzer durumların bir daha yaşanmaması, anne ve bebek ölümlerinin önüne geçilmesi amacıyla şu önerilerde bulunuldu:

▪ Türkiye genelinde yenidoğan ölümleriyle ilgili sebeplerin ayrıntılı ve sistematik şekilde analiz edecek uluslararası bir kayıt sistemi oluşturulmalı.

▪ Bebek ölümlerinin yüksek olduğu illerde riskli gebeliklerin daha yakından izlenmesini sağlamak amacıyla uygulanan ‘Misafir Anne’ programı yaygınlaştırılmalı. Bu uygulamada gebeler evlerinden alınarak, ambulans ve diğer nakil araçlarıyla hastaneye getiriliyor, doğum oluncaya kadar misafir ediliyor, doğum sonrası da anne ve bebek güvenli bir şekilde evlerine ulaştırılıyor.

ANNE SÜTÜ TEŞVİKİ

▪ Formül mamalara erişimin kolaylaşmasını engelleyecek şekilde satış ve dağıtım kanallarına yönelik düzenlemeler yapılmalı, ticari tanıtım ve reklam faaliyetleri mevzuatla sıkı şekilde sınırlandırılmalı.

▪ Ulusal düzeyde yoğun bakım yatış ve taburculuk kriterleri belirlenmeli. Bu durum, endikasyon dışı yoğun bakım yatışlarının önlenmesi ve yatış sürelerinin rasyonelleştirilmesi açısından önem arz ediyor.

▪ Yoğun bakımlardaki mevcut cihazlar içerisinde eski ve işlevini yitirmiş olanlar tespit edilmeli ve modernizasyon yapılmalı.

UZMAN PERSONEL SAYISI ARTIRILMALI

▪ Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile depremden etkilenen illerde pediyatri uzmanı ve asistanı istihdamı güçlendirilmeli ve bu bölgelerdeki insan kaynağı eksikliği giderilmeli.

▪ Yenidoğan morbidite (hastalık) ve mortalitesinin (ölüm) yüksek olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, bu alanda bölgesel sağlık hizmeti kapasitesinin artırılması amacıyla doğuştan kalp hastalıkları merkezleri ile metabolik hastalık tanı/tedavi merkezleri kurulmalı.

▪ Ülkedeki yenidoğan uzmanı (neonatolog) ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı sayısı artırılmalı.

SİSTEMATİK VE SÜREKLİ DENETİM

▪ Başta yenidoğan olmak üzere yoğun bakım hizmetlerinin niteliğini artırmak, kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve sağlık hizmet sunumunda standardizasyonu tesis etmek amacıyla güçlü bir denetim ve izleme mekanizması oluşturulmalı. Bu çerçevede hem kamu hem özel sağlık kuruluşlarında yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin niteliği, klinik standartlara uyumu, sevk zinciri ve faturalandırma süreçleri ile insan kaynağı planlaması gibi çok boyutlu alanlarda sistematik ve sürekli bir denetim anlayışı benimsenmeli.

SGK ÖDEME SİSTEMİNE REVİZYON

▪ Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan ödeme tarifeleri sağlık hizmetlerinin nitelikli, kesintisiz ve güvenli sunumunu destekleyecek biçimde yeniden düzenlenmeli.

▪ Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) birim fiyatları, günümüz tıbbi teknolojilerine, malzeme niteliklerine ve klinik ihtiyaçlara uygun şekilde güncellenmeli.