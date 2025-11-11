BBC duyurdu: Türkiye, Avustralya’yı COP31 yarışında saf dışı bıraktı!

İngiltere merkezli BBC, Avustralya’nın COP31’e ev sahipliği yapma girişiminin Türkiye ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle “çıkmaza girdiğini” yazdı. Haberde, “Avustralya ve Türkiye, gelecek yıl COP31’e ev sahipliği yapmak istiyor ve ikisi de geri adım atmıyor” denildi.

BBC muhabiri Katy Watson imzalı analizde, Türkiye’nin müzakerelerdeki kararlılığının süreci kilitlediği, Avustralya’nın ise “beklediği desteği bulamadığı" hatırlatıldı:

"Bir süredir Avustralya ve Türkiye arasında toplantıya kimin ev sahipliği yapacağı konusunda bir çıkmaz yaşanıyor. Sorun çözülmezse ev sahipliği Almanya’nın Bonn kentine devredilebilir"

"TÜRKİYE VAZGEÇMİYOR"

İngiliz yayın kuruluşu, Türkiye’nin COP31 ev sahipliği konusundaki ısrarının Avustralya’nın planlarını sarsan bir hamle olduğuna değindi.

BBC’ye göre Ankara, COP31’in Türkiye’de yapılması için yoğun diplomasi yürütüyor.

"Zaman nasıl da değişiyor. Avustralya’nın COP’u Pasifik ile birlikte ev sahipliği yapma girişimi sarsılmış görünüyor ve muhtemelen başarısız olacak." diyen yazar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın COP sürecinde "aktif bir liderlik gösterdiğini" ve Türkiye’nin iklim diplomasisinde "etkisini artırdığını" yazdı.

Haberde, Erdoğan’ın katılmadığı COP liderler toplantısına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avustralya Başbakanı Albanese toplantıya katılmadı. Ancak Türkiye’nin kararlılığı, Ankara’nın süreci uzaktan değil doğrudan yönettiğini gösteriyor.”

BBC’ye göre Türkiye, COP31’e ev sahipliği yaparak hem bölgesel hem küresel düzeyde “iklim diplomasisinde merkez ülke” olmayı hedefliyor.