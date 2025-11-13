Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor, Gineli Camara için devrede

Trabzonspor, Gineli Camara için devrede

Trabzonspor, Gineli Camara için devrede
Trabzonspor orta sahaya çok yönlü bir isim buldu. Bordo mavililer PAOK’un 28 yaşındaki Gineli yıldızı için devre arasında masaya oturmayı düşünüyor.

Devre arasında orta sahasına takviye yapmayı düşünen Trabzonspor’da listeye eklenen isim komşudan… Trabzonspor, Yunan kaynaklı haberlere göre PAOK’un 28 yaşındaki Gineli yıldızı Camara’yı takibe aldı. Kulübüyle 2027’ye kadar mukavelesi bulunan oyuncu için devre arası teklif yapılması gündemde. Merkez orta sahanın yanı sıra, ön libero pozisyonlarında da oynayabilen 1,82 boyundaki futbolcu bu sezon PAOK formasıyla 15 maçta sahaya çıkarken 1 gol kaydetti.

AYRILIKLARA BAĞLI

Kariyerinde Santoba FC, AC Ajaccio, Olimpiakos ve Roma olan oyuncunun güncel piyasa değeri 7,5 milyon avro. Gine Millî Takımı formasını da 30 kez giyen Camara da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır. Avrupa’dan ve Türkiye’den bazı kulüplerin de takibinde olduğu belirtilen Camara için teknik direktör Fatih Tekke’den de “Şartların uygun olması durumunda alınabilir” raporu verildi. Kulüp içindeki ekonomik dengeyi bozmak istemeyen Karadeniz ekibi, ayrılıklara göre tavır belirleyecek.

