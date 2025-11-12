Süper Lig ekibine 3 sezonluk transfer yasağı
Süper Lig ekibi Kayserispor'un eski oyuncusu Özbek futbolcu Otabek Shukurov nedeniyle 3 sezonluk transfer yasağı ile karşı karşıya olduğu ileri sürüldü.
70 BİN AVROLUK BORÇ
Sporx'in haberine göre; Kayserispor'un transfer yasağı ile karşı karşıya olmasının nedeni, Shukurov'un eski kulübüne yapılmayan 70 bin Euro'luk borç.
"KALICI BİR DURUM DEĞİL"
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer yasağı var ama kalıcı bir durum değil. Hallederiz." ifadelerini kullandı.
