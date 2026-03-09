Denizli’de deprem riski ve fay hatlarının konumu 9 Mart 2026 Pazartesi günü meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından gündeme geldi. Batı Anadolu’daki aktif fay sistemlerinin kesişim noktalarından birinde yer alan Denizli’nin deprem tehlikesi ve fay hatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alan şehirlerinden biri olan Denizli, jeolojik yapısı nedeniyle aktif fayların bulunduğu bölgeler arasında gösteriliyor. Uzmanların hazırladığı deprem haritaları ve bilimsel çalışmalar, Denizli ve çevresindeki fay hatlarının konumu ile deprem tehlikesine ilişkin verileri ortaya koydu.

DENİZLİ'DEN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Jeolojik araştırmalara göre Denizli ili Batı Anadolu’da yer alan ve normal fayların yoğun olduğu bir bölgede bulunuyor. Kent merkezi, Büyük Menderes ve Alaşehir grabenleri olarak bilinen iki önemli jeolojik yapının kesiştiği bir alana yakın konumda yer alıyor.

Bilimsel çalışmalarda Denizli kent merkezinin özellikle Denizli Fay Zonu üzerinde veya yakınında bulunduğu belirtiliyor. Bu fay sistemi kuzeybatıda Sarayköy, güneydoğuda ise Honaz fay zonlarıyla bağlantılı bir yapı gösteriyor. Kent merkezine oldukça yakın geçen ve aktif kabul edilen birçok fay kolunun bulunduğu ifade ediliyor.

Denizliden fay hattı geçiyor mu, kaçıncı derece deprem bölgesi? Denizli aktif fay hattı haritas

Denizli’deki fayların büyük bölümü normal fay karakterine sahip. Bu tür faylarda yer kabuğundaki bloklardan biri aşağı doğru çökerken deprem meydana gelir. Bu nedenle fay hatlarının bulunduğu bölgelerde sarsıntı etkisinin daha güçlü hissedilir.

Uzmanlar, Denizli’deki deprem riskinin yalnızca fay hatlarının varlığıyla sınırlı olmadığını da vurguluyor. Kent merkezinin büyük bölümünün alüvyon zemin üzerinde yer alması nedeniyle deprem dalgalarının bu tür zeminler tarafından büyütülerek binalara iletileceği belirtiliyor.

Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu takdirde Denizli kent merkezinin kaya üzerinde yer alan yerlerden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da hasar oranının fazla olacağı anlamına gelmektedir.

DENİZLİ KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?

Denizli ve çevresi deprem tehlikesinin yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Kent merkezi ve çevresinde güçlü yer sarsıntısı oluşturabilecek fayların bulunduğu ve bu nedenle deprem tehlikesinin önemli seviyede olduğu ifade ediliyor.

DENİZLİ AKTİF FAY HATTI HARİTASI

Denizli ve çevresinde çok sayıda aktif fay bulunuyor. Özellikle Denizli Fay Zonu ile birlikte Sarayköy, Honaz ve Pamukkale çevresindeki fay hatları bölgenin deprem üretme potansiyeline sahip yapıları arasında yer alıyor.

Bu fayların bazıları kent merkezine oldukça yakın mesafelerden geçiyor. Araştırmalar Denizli’nin kuzeyinde, güneyinde ve şehir merkezinin yakın çevresinde farklı fay kollarının bulunduğunu ortaya koyuyor. Kent merkezi doğrudan diri faylar (Denizli Fay Zonu) üzerinde veya çok yakınında yer alır. Sarayköy, Honaz, Acıpayam, Çardak ve Çivril, en yoğun risk altındaki ilçelerden bazılarıdır.

