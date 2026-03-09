Muğla TOKİ kura sonuçları için canlı yayın başladı! 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen çekiliş, noter gözetiminde yapılarak başvuru yapan vatandaşlar için hak sahipleri kura ile belirlenmeye başlayacak. Çekilişi takip eden binlerce kişi, isimlerinin asil ya da yedek listede yer alıp almadığını öğrenmek için sonuç ekranını araştırıyor. İşte, TOKİ Muğla kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

Muğla TOKİ kura sonuçları bir bir açıklanmaya başlıyor. Canlı yayında gerçekleşen TOKİ Muğla kura çekiminde sil/yedek isim listesi de şekillenmeye başlayacak. Muğla’da gerçekleştirilen kura çekimi kapsamında toplam 6 bin 417 konut için hak sahipleri belirleniyor. Çekiliş Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenirken farklı ilçelerde yapılacak projeler aynı gün içerisinde kura yöntemiyle sahiplerini buluyor. İşte, TOKİ Muğla kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı ve kura çekimi canlı yayını...

Muğla TOKİ kura sonuçları! TOKİ Muğla kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı

MUĞLA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Muğla TOKİ kura sonuçları canlı yayında noter huzurunda açıklanmaya başlıyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen çekiliş, noter gözetiminde yapılarak başvuru yapan vatandaşlar için hak sahipleri kura ile belirleniyor. Çekilişi takip eden binlerce kişi, isimlerinin asil ya da yedek listede yer alıp almadığını öğrenmek için sonuç ekranını araştırıyor.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. TOKİ kura sürecini canlı yayın üzerinden takip edenler ise isimlerini anlık olarak izleyebiliyor.

Muğla TOKİ kura sonuçları! TOKİ Muğla kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı

MUĞLA TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Muğla TOKİ kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isimleri TOKİ tarafından ilan ediliyor. Noter işlemleri kesinleştikten sonra kura sonuçları hem TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden hem de e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

Başvuru yapan vatandaşlar e-Devlet’te yer alan TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama hizmeti aracılığıyla sisteme giriş yaparak isimlerinin hangi listede yer aldığını öğrenebiliyor.

MUĞLA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Muğla TOKİ kura sonuçları! TOKİ Muğla kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı

MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 MUĞLA MERKEZ MUĞLA MERKEZ (MENTEŞE) 5400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 5400 HALK BANKASI 09.03.2026

11:00 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2 MUĞLA BODRUM MUĞLA BODRUM 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 EMLAK KATILIM BANKASI 09.03.2026

11:00 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 3 MUĞLA FETHİYE MUĞLA FETHİYE 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HALK BANKASI 09.03.2026

11:00 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 4 MUĞLA KAVAKLIDERE MUĞLA KAVAKLIDERE 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 09.03.2026

11:00 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 5 MUĞLA KÖYCEĞİZ MUĞLA KÖYCEĞİZ 42/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 42 HALK BANKASI 09.03.2026

11:00 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 6 MUĞLA MİLAS MUĞLA MİLAS 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 09.03.2026

11:00 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 7 MUĞLA SEYDİKEMER MUĞLA SEYDİKEMER 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 75 HALK BANKASI 09.03.2026

11:00 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası