Muğla TOKİ kura sonuçları! TOKİ Muğla kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı
Muğla TOKİ kura sonuçları için canlı yayın başladı! 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen çekiliş, noter gözetiminde yapılarak başvuru yapan vatandaşlar için hak sahipleri kura ile belirlenmeye başlayacak. Çekilişi takip eden binlerce kişi, isimlerinin asil ya da yedek listede yer alıp almadığını öğrenmek için sonuç ekranını araştırıyor. İşte, TOKİ Muğla kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
Muğla TOKİ kura sonuçları bir bir açıklanmaya başlıyor. Canlı yayında gerçekleşen TOKİ Muğla kura çekiminde sil/yedek isim listesi de şekillenmeye başlayacak. Muğla’da gerçekleştirilen kura çekimi kapsamında toplam 6 bin 417 konut için hak sahipleri belirleniyor. Çekiliş Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenirken farklı ilçelerde yapılacak projeler aynı gün içerisinde kura yöntemiyle sahiplerini buluyor. İşte, TOKİ Muğla kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı ve kura çekimi canlı yayını...
MUĞLA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
Muğla TOKİ kura sonuçları canlı yayında noter huzurunda açıklanmaya başlıyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen çekiliş, noter gözetiminde yapılarak başvuru yapan vatandaşlar için hak sahipleri kura ile belirleniyor. Çekilişi takip eden binlerce kişi, isimlerinin asil ya da yedek listede yer alıp almadığını öğrenmek için sonuç ekranını araştırıyor.
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. TOKİ kura sürecini canlı yayın üzerinden takip edenler ise isimlerini anlık olarak izleyebiliyor.
MUĞLA TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Muğla TOKİ kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isimleri TOKİ tarafından ilan ediliyor. Noter işlemleri kesinleştikten sonra kura sonuçları hem TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden hem de e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.
Başvuru yapan vatandaşlar e-Devlet’te yer alan TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama hizmeti aracılığıyla sisteme giriş yaparak isimlerinin hangi listede yer aldığını öğrenebiliyor.
MUĞLA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|MUĞLA
|MERKEZ
|MUĞLA MERKEZ (MENTEŞE) 5400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|5400
|HALK BANKASI
|09.03.2026
11:00
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|2
|MUĞLA
|BODRUM
|MUĞLA BODRUM 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|EMLAK KATILIM BANKASI
|09.03.2026
11:00
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|3
|MUĞLA
|FETHİYE
|MUĞLA FETHİYE 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|HALK BANKASI
|09.03.2026
11:00
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|4
|MUĞLA
|KAVAKLIDERE
|MUĞLA KAVAKLIDERE 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|09.03.2026
11:00
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|5
|MUĞLA
|KÖYCEĞİZ
|MUĞLA KÖYCEĞİZ 42/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|42
|HALK BANKASI
|09.03.2026
11:00
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|6
|MUĞLA
|MİLAS
|MUĞLA MİLAS 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|09.03.2026
11:00
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|7
|MUĞLA
|SEYDİKEMER
|MUĞLA SEYDİKEMER 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|75
|HALK BANKASI
|09.03.2026
11:00
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ