TOKİ Hatay kura sonuçları için beklenen gün geldi. “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Hatay’da inşa edilecek 13 bin 289 sosyal konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirleniyor. Başvuru yapan binlerce vatandaş ise TOKİ Hatay kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranını yakından takip ediyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hatay’da hayata geçirilecek sosyal konut projesinde kura çekimi süreci başladı. Canlı yayınla gerçekleştirilecek çekilişle birlikte 13 bin 289 konut için hak sahipleri belirlenirken, kura sonuçları ve isim listelerinin TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Proje Antakya ve Defne başta olmak üzere Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerini kapsıyor.

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI CANLI YAYINDA AÇIKLANIYOR

TOKİ tarafından Hatay için düzenlenen konut kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılan kura çekilişi Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenirken, törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da katılacak.

Toplam 13 bin 289 konut için gerçekleştirilen kura süreci TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

HATAY TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL/YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Kura çekiminin tamamlanmasının başvuru yapan vatandaşlar sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek. TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak listelerin yanı sıra e-Devlet sistemi üzerinden de hak sahipliği sorgulaması yapılabilecek.

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Hatay kura sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Hak sahipliği listeleri noter onayının ardından sistemde yayımlanarak vatandaşların erişimine açılacak.

Bunun yanı sıra e-Devlet Kapısı üzerinden de kura sonuçları sorgulanabilecek. Başvuru sahipleri e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra TOKİ hizmetleri bölümünden hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek. Böylece kura çekimi sonrasında sonuçlara hızlı ve güvenli şekilde ulaşılabilecek.

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

500 BİN KONUT HATAY'DA NEREDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından açıklanan proje kapsamında Hatay genelinde toplam 13 bin 289 konut inşa edilecek.

Merkez (Antakya, Defne) 6800

Altınözü 500

Arsuz 200

Belen 300

Dörtyol 270

Erzin 50

Hassa 1500

İskenderun 1354

Kırıkhan 600

Kumlu 70

Payas 95

Reyhanlı 750

Samandağ 500

Yayladağı 300

TOKİ HATAY KONUTLARI NASIL ÖDENECEK?

Sosyal konut projesi kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Taksitler konut tipine ve metrekare büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

