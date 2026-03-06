TOKİ İzmir kura sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte asil ve yedek isim listeleri de netleşiyor. 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirilen kura çekimiyle İzmir’de inşa edilecek 1+1 ve 2+1 konutların hak sahipleri belirlenecek. Çekilişi takip edemeyen vatandaşlar ise TOKİ hak sahipliği asil ve yedek isim listesine internet üzerinden erişebilecek.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında yeni haftanın kura takvimi açıklanırken, İzmir için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. TOKİ tarafından İzmir’de inşa edilecek toplam 21 bin 20 konut için kura çekimi Bornova’da noter huzurunda yapılıyor. Projeye 221 bin 921 kişi başvuru yaparken, hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.



İZMİR SOSYAL KONUT DAĞILIMI



Merkez: 15000

Aliağa: 1200

Bergama: 740

Dikili: 500

Foça: 1000

Güzelbahçe: 250

Karaburun: 80

Kemalpaşa: 1000

Seferihisar: 500

Selçuk: 500

Urla: 250

2. İzmir TOKİ kura sonuçları belli oluyor! 21 bin 20 konutun hak sahipleri isim isim açıklanıyor

İZMİR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Saat 15.00’te başlayan hak sahibi belirleme kurası, Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda yapılıyor. TOKİ İzmir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

İzmir genelinde yoğun ilgi gören projede kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkânına kavuşacak. Dar ve orta gelirli ailelere yönelik hazırlanan sosyal konutların, İzmir’de konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunması bekleniyor.

TOKİ İZMİR CANLI KURA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2. İzmir TOKİ kura sonuçları belli oluyor! 21 bin 20 konutun hak sahipleri isim isim açıklanıyor

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

TOKİ sosyal konut kuralarının sonuçları iki kanal üzerinden görüntülnebiliyor. e-Devlet "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

Ayrıca TOKİ'nin resmi adresi toki.gov.tr "Kura Sonuç Sorgulama" butonuna tıklayarak isim listelerine ulaşabilirsiniz.

Haberle İlgili Daha Fazlası