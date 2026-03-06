İsrail'in Lübnan'a saldırılarında aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in oğluyla beraber 8 İsrail askeri yaralandı. Smotrich dün verdiği demeçte "Hizbullah bir hata yaptı ve bunun bedelini ağır ödeyecek" demişti.

İsrail ordusu, Lübnan’da Hizbullah hedeflerine yönelik yoğun saldırılarını sürdürürken, kuzey sınırındaki bir roket saldırısında 8 askerinin yaralandığını açıkladı; bunlardan 5’inin durumu ağır. Yaralılar arasında İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in oğlunun da bulunduğu bildirildi.

Givati Tugayı mensubu askerlerin hastaneye kaldırıldığı açıklanırken, İsrail’in sabah saatlerinden itibaren Dahiye bölgesine en az 10 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

DÜN HİZBULLAH'A TEHDİTLER SAVURMUŞTU!

İsrailli aşırı sağcı bakan, dün Hizbullah'a tehditlerde bulunup Beyrut'un güneyini yakıp yıkacaklarını söylemişti. Bölgeyi ikinci bir Gazze'ye çevireceklerini belirten Bezalel Smotrich "Hizbullah bir hata yaptı ve bunun bedelini ağır ödeyecek. İran'da ahtapotun kafasına vuruyoruz, Hizbullah'ın da kolunu keseceğiz" demişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

