3 yıl önce meydana gelen yangında hasar alan eski Adana Devlet Hastanesi'nde yıkım çalışmaları başladı. Güvenlik önlemleri alınan yıkım sonrasında yeni hastane binasının inşa edileceği öğrenildi.

Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi'nin hizmete açılmasının ardından kullanılmayan eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında 2023 yılında yangın çıkmıştı. Yangın sonrasında riskli yapı kullanılamaz hale gelmişti. Hastane binasının yıkılmasına karar verilmişti.

Yangında hasar alan eski Adana Devlet Hastanesinde yıkım başladı

YIKIM BAŞLADI

Eski Adana Devlet Hastanesi'nde yıkım çalışmalarına başlandı. İş makinelerinin sahaya girmesiyle birlikte başlayan yıkım, etap etap gerçekleştirilecek. Yıkımın başlamasıyla birlikte hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın yıkımının tamamlanmasının ardından yeni hastane binasının yapılacağı öğrenildi.

“YANGINDAN SONRA KULLANILMADI”

Ayşe Yılmaz, "Buraya göz veya diş hastanesi yapılmasını isterim. Bu hastanede anımız var, annem bu hastanede rahmetli oldu. 10 gün burada kaldı" diye konuşurken, esnaf Engin Ekerbiçer ise şunları söyledi:

Burası eskiden Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi. Sonradan Yüreğir Devlet Hastanesi oldu ve ardından yangın çıktı. Yangından sonra kullanılmadı. Yıkımdan sonra yeni hastane yapılacağını öğrendik. 20 yıldır burada esnafım, yıkımından dolayı biraz üzülüyoruz ama Adana'mıza daha modern bir hastane yapılacağı bizleri sevindiriyor.

“YENİ HASTANE İÇİN YIKIM İYİ OLUR”

Necmettin Gül ise, "Ben de bu hastaneye 1-2 kere gelmiştim. Yeni hastane yapılması için yıkımı iyi olur. Daha modern bir hastane yapılması iyi olacaktır" diye konuştu.

