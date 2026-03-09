9 Mart 2026 sabah saatlerinde Denizli’de meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından bazı akıllı telefon kullanıcılarının depremden saniyeler önce uyarı bildirimi aldıklarını belirtmesi, “Telefonlara gelen deprem bildirimi nedir?” ve “Deprem uyarı sistemi nasıl açılır?” sorularını yeniden gündeme taşıdı.

AFAD verilerine göre deprem 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.21’de Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana geldi. Büyüklüğü 5.1 olarak ölçülen sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Google uyarı sistemi ise yaşanan drepremi önceden haber verdi. Peki, telefonlara gelen deprem bildirimi nedir, deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

9 Mart 2026 sabah saatlerinde Denizli’nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem merkez üssüne yakın Hamidiye, Ertuğrul, Yenicekent, Mahmutlu ve Aydoğdu mahallelerinde hissedildi. Sarsıntı çevre iller Uşak, Aydın, Muğla ve Burdur’da da hissedildi.

TELEFONLARA GELEN DEPREM BİLDİRİMİ NEDİR?

Deprem sırasında bazı kullanıcıların telefonlarına gelen bildirimler, Google’ın Android deprem erken uyarı sistemi sayesinde iletildi. Deprem uyarı sistemi akıllı telefonlarda bulunan ivmeölçer sensörleri aracılığıyla sarsıntının ilk belirtilerini algılıyor.

Toplanan veriler bölgedeki diğer cihazlardan gelen titreşim verileriyle birleştirilerek değerlendiriliyor ve kullanıcılar saniyeler öncesinden uyarılıyor. Böylece deprem dalgaları ulaşmadan önce kritik bir süre kazanılmış oluyor.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Android telefon sahipleri deprem erken uyarı sistemini aktif hale getirebiliyor. Bunun için telefon ayarlarında Konum ve Güvenlik seçeneklerine gidrek “Deprem Uyarıları” bölümünü açmak yeterli oluyor.

Android deprem uyarı özelliği Ayarlar > Konum > Gelişmiş/Güvenlik > Deprem Uyarıları adımları izlenerek açılabiliyor.

