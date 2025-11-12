Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TFF, Süper Kupa finalinin tarihini ve yerini açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa tarihlerini ve final merkezlerini açıkladı. TFF, yarı final maçlarının Gaziantep Stadyumu ve Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakasının ise 10 Ocak 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Turkcell Süper Kupa tarihlerini ve final merkezlerini belirledi.

FİNAL ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA

Buna göre, yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakaların saatleri daha sonra ilan edilecek.

4 TAKIM YARIŞACAK

Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, daha önce 8 Mayıs 2025 tarihinde Federasyonumuzca ilan edilen eşleşme alternatiflerine göre Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor eşleşmişti. Hangi eşleşmenin hangi ilde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüplerimiz ile birlikte yapılacak olan kura çekimi sonucunda belirlenecek." denildi.

 

