Galatasaray'da ayrılık: Sosyal medyadan açıkladı

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan Dursun Genç, kulüpten ayrıldığını duyurdu.

"AYRILMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Karşılıklı anlaşma neticesinde kulüpten ayrıldığını kaydeden futbol adamı, sarı kırmızılı camiaya başarı diledi.

Sosyal medyadan bir ayrılık mesajı paylaşan Genç, "Galatasaray A.Ş.'deki görevimden karşılıklı anlaşma neticesinde ayrılmış bulunmaktayım. 2 hafta önce kendi isteğimle görevi bırakmıştım. 3 yıl şampiyonluk yaşadığım, bu yıl da şampiyon olacağına inandığım kulübüme başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Dursun Genç