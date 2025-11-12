Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da ayrılık: Sosyal medyadan açıkladı

Galatasaray'da ayrılık: Sosyal medyadan açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da ayrılık: Sosyal medyadan açıkladı
Futbol, Galatasaray, Okan Buruk, Teknik Direktör, Ayrılık, Sosyal Medya, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un ekibinde atletik performans antrenörü olarak görev alan Dursun Genç, sarı kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan Dursun Genç, kulüpten ayrıldığını duyurdu.

"AYRILMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Karşılıklı anlaşma neticesinde kulüpten ayrıldığını kaydeden futbol adamı, sarı kırmızılı camiaya başarı diledi.

Sosyal medyadan bir ayrılık mesajı paylaşan Genç, "Galatasaray A.Ş.'deki görevimden karşılıklı anlaşma neticesinde ayrılmış bulunmaktayım. 2 hafta önce kendi isteğimle görevi bırakmıştım. 3 yıl şampiyonluk yaşadığım, bu yıl da şampiyon olacağına inandığım kulübüme başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'da ayrılık: Sosyal medyadan açıkladı - 1. Resim

Dursun Genç

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump Demokratlara ateş püskürdü: Gizlemek için her şeyi yapacaklar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig ekibine 3 sezonluk transfer yasağı - SporSüper Lig ekibine 3 sezonluk transfer yasağıRafa Silva'dan şoke eden karar: Kimse bunu beklemiyordu - SporRafa Silva'dan şoke eden kararHakan Çalhanoğlu'na büyük onur: Bir kez daha başardı - SporHakan Çalhanoğlu'na büyük onur: Bir kez daha başardıMilliler 7 golle kazandı! Hedef 3'te 3 - SporMilliler 7 golle kazandı! Hedef 3'te 3Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ederson'dan Türkiye övgüsü ve Guardiola itirafı: Bana 'geri dön' dedi - SporTürkiye övgüsü ve Guardiola itirafıFenerbahçe kayıpsız ilerliyor: 8’de 8 oldu - SporFenerbahçe kayıpsız ilerliyor: 8’de 8 oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...