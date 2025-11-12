Galatasaray'da ayrılık: Sosyal medyadan açıkladı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un ekibinde atletik performans antrenörü olarak görev alan Dursun Genç, sarı kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan Dursun Genç, kulüpten ayrıldığını duyurdu.
"AYRILMIŞ BULUNMAKTAYIM"
Karşılıklı anlaşma neticesinde kulüpten ayrıldığını kaydeden futbol adamı, sarı kırmızılı camiaya başarı diledi.
Sosyal medyadan bir ayrılık mesajı paylaşan Genç, "Galatasaray A.Ş.'deki görevimden karşılıklı anlaşma neticesinde ayrılmış bulunmaktayım. 2 hafta önce kendi isteğimle görevi bırakmıştım. 3 yıl şampiyonluk yaşadığım, bu yıl da şampiyon olacağına inandığım kulübüme başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.
Dursun Genç
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı