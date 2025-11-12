Galatasaray'da Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz gerginliği: Tartışma çıktı

Galatasaray'da yapılan olağan Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'ye yapılan eleştirilerin ardından Başkan Dursun Özbek'ten uyarı geldi.

İlgili Haber Avrupa devlerini peşine taktı! İspanyol basınından flaş Osimhen iddiası

"BARIŞ ALPER YILMAZ'I GÖNDERİN"

Kocaelispor maçında Icardi'nin Osimhen'i bozduğuna dikkat çeken Bolayır, Barış Alper Yılmaz'ın da gönderilmesi gerektiğini belirterek "Kocaelispor maçında karınca misali Yunus Akgün yoktu. Yunus'un yerine oynayan maalesef, isim vermeyeyim. Bunun takıma girmesiyle Victor Osimhen'in mekanizması bozuldu. Her şeyi Osimhen'den beklememek lazım. Barış Alper Yılmaz sempatik, güzel ve hızlı koşuyor. Koşarken sırtıyla, omuzuyla rakibini bazen yıkıyor, bazen düşüyor. Buna da talip çıkarsa ocak ayında iyi para verirlerse 'Güle güle' diyelim." şeklinde konuştu.

"BÖYLE KONUŞMAYIN, BİZİ DİNLİYORLAR"

Başkan Dursun Özbek, Bolayır'ın sarı kırmızılı futbolculara yönelik eleştiriler sonrasında, "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar." dedi.

"KÜFÜR MÜ EDİYORUM?"

Başkan Özbek'in sözlerine cevap veren Turcan Bolayır, "Dinleyebilirler... Küfür mü ediyorum? Bula bula beni mi buldunuz başkanım! Ben burada janti konuşuyorum, kimseyi kırmıyorum. 'İsim verme, isim verme' yani isimsiz mi bu adam dünyaya geldi? Nüfus kağıdında ismi belli değil mi?" şeklinde konuştu.

Turcan Bolayır

"OCAKTA 3 TRANSFER LAZIM"

Ocak ayı transfer döneminde takıma takviye gerektiğini söyleyen Bolayır, "Ocak transferinde 3 yabancı futbolcu transfer hakkımız var. Bu 3 transferi yapmak mecburiyetindeyiz çünkü elimizde bulunan 2 futbolcudan hayır yok. Koşamıyor, fazla kilolarını atamıyor ama şirin görünmek mecburiyetinde kalıyor. Futbolcu askerdir, koşacaksın fırtına gibi olacaksın. Bunları yapmazsan sen Galatasaray'da top oynamazsın." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK'TEN RİCA

Turcan Bolayır'ın açıklamalarının ardından bir kez daha söz alan Dursun Özbek, "Turcan hocam sana bir lafım var... Senden özellikle rica ediyorum, ne olur futbolcuların adını zikrederek yok şöyle, yok böyle deme. Siz Galatasaray için önemli bir şahsiyetsiniz. Sizin ağzınızdan çıkan laflar basına farklı yansıyor. Bundan sonra dikkat edeceğinizi düşünüyorum." dedi.