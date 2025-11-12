Suriye'de korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk mayın patlaması sonucu öldü
Esad rejiminin devrilmesinin ardından toparlanma sürecine girilen Suriye'de, terör örgütleriyle yaşanan gerginlikler zaman zaman zirve yapıyor. Ülkede, Halep'in doğu kırsalındaki Müşrife Tel el Tattan köyünde terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayın infilak etti. Patlamada 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MAYINI İNFİLAK ETTİ, 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
