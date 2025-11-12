Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Suriye'de korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk mayın patlaması sonucu öldü

Suriye'de korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk mayın patlaması sonucu öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Esad rejiminin devrilmesinin ardından toparlanma sürecine girilen Suriye'de, terör örgütleriyle yaşanan gerginlikler zaman zaman zirve yapıyor. Ülkede, Halep'in doğu kırsalındaki Müşrife Tel el Tattan köyünde terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayın infilak etti. Patlamada 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esad'ın devrilmesinin ardından toparlanma süreci yaşanıyor. 

Ülkede, terör örgütleriyle yaşanan gerginlikler zaman zaman zirve yapıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MAYINI İNFİLAK ETTİ, 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Halep'in doğu kırsalındaki Müşrife Tel el Tattan köyünde terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayın infilak etti.

Patlamada 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

