ABD Gazze'de askeri üs mü kuruyor? İddialara ilişkin açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD'nin Gazze'de askeri üs kuracağına dair iddialara yönelik açıklama meydana geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, İsrail medyasına yansıyan ve ABD'nin Gazze sınırında geçici bir askeri üs kurmayı düşündüğüne dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

ABD'nin bir süredir Gazze'de geçici bir askeri üs kuracağı iddiaları dolaşıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin soruları cevaplarken, Gazze ile ilgili güncel bir tartışmaya açıklık getirdi.

"ABD'NİN İLGİLENDİĞİ BİR KONU DEĞİL"

Leavitt, İsrail medyasına yansıyan ve ABD'nin Gazze sınırında geçici bir askeri üs kurmayı düşündüğüne dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

ABD'li sözcü, "Bu haber, tek bir kağıt parçasına, Donanma'dan birinin gelecekte gerçekleşebilecek bir fikir hakkında yaptığı bir araştırmaya dayanıyordu. Haberi yazan muhabir bunu resmi bir plan gibi değerlendirdi. Ancak bu, ABD'nin ilgilendiği bir konu değil" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesi ve barışı istediğini, bunun için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Leavitt, bununla birlikte Gazze'de Amerikan askeri olmasına yönelik bir planlarının olmadığını ifade etti.

Leavitt, "Başkan, Orta Doğu'da olup bitenlerle ilgili olarak (Amerikan) askerlerinin sahaya inmesini istemediğini çok net bir şekilde ifade etti" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

