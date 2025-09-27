Deprem senaryosunda yeni sayfa! Marmara'nın gizli kalkanlarını Osman Bektaş açıkladı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde yer alan Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık çukurlarının İstanbul için bir 'şans' olduğunu ifade etti. Bektaş, bu çukurların jeolojik özelliklerine dikkat çekerek, fay hatlarının deprem enerjisini daha küçük sarsıntılarla boşaltabildiğini söyledi.

Bektaş’a göre bu üç çukur, sıcak yer mantosunun yükselmesiyle oluştu ve fay hatları hem derin hem de sığ kökenli akışkanların dolaşımına açık. 'Açık valf sistemi' olarak tanımladığı bu yapı sayesinde, metan ve hidrotermal sıcak sular deniz tabanına sızabiliyor. Bu doğal sistem, fay hatlarında biriken enerjinin yavaş yavaş boşalmasına olanak tanıyor.

BÜYÜK DEPREMLER YERİNE...

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara'nın üç çukuru İstanbul için bir şanstır" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ, Orta Marmara, Çınarcık çukurları sıcak yer mantosunun yükselmesiyle oluştu. Çukurlardaki faylar derin ve sığ kökenli akışkanların (metan+hidroternal sıcak sular) dolaşımına açık olup (açık valf sistemi) deniz tabanına bu akışkanları sızdırmaktadır."

Bu sürecin 'creep' (sürünme) adı verilen yavaş kaymalarla gerçekleştiğini belirten Bektaş, büyük yıkıcı depremler yerine, orta büyüklükte sarsıntılarla enerjinin boşaldığını ifade etti.

ESKİ DEPREMLERDEN ÖRNEKLER

Bektaş, 1935, 1963, 2011, 2012, 2019 ve 2025 yıllarında meydana gelen 5.2 ile 6.3 büyüklüğündeki depremlerin, bu açık valf sisteminin çalıştığını gösterdiğini belirtti.