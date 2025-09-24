Tekirdağ'da feci olay! Köprüden dereye düşen şahıs, hayatını kaybetti
Tekirdağ'da arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 46 yaşındaki F.Ö., dengesini kaybederek köprüden aşağı düştü. . F.Ö.’nün dereye düştüğünü gören arkadaşı sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde F.Ö.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde arkadaşıyla birlikte eski köprü üzerinde alkol alan bir kişi, dengesini kaybedip dereye düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.
DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ
Saray ilçesi Vize yolu üzerindeki eski Ayaspaşa Köprüsü’nde meydana gelen olayda arkadaşıyla birlikte köprü üzerinde alkol alan 46 yaşındaki F.Ö., dengesini kaybederek dereye düştü. F.Ö.’nün dereye düştüğünü gören arkadaşı durumu hemen polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprü altında F.Ö.’nün cansız bedeni ile karşılaştı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polislerin çalışması sonucu sudan çıkarılan F.Ö.’nün cansız bedeni Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
