Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tekirdağ'da feci olay! Köprüden dereye düşen şahıs, hayatını kaybetti

Tekirdağ'da feci olay! Köprüden dereye düşen şahıs, hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ&#039;da feci olay! Köprüden dereye düşen şahıs, hayatını kaybetti
Tekirdağ, Saray, Alkol, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 46 yaşındaki F.Ö., dengesini kaybederek köprüden aşağı düştü. . F.Ö.’nün dereye düştüğünü gören arkadaşı sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde F.Ö.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde arkadaşıyla birlikte eski köprü üzerinde alkol alan bir kişi, dengesini kaybedip dereye düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da feci olay! Köprüden dereye düşen şahıs, hayatını kaybetti - 1. Resim

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Saray ilçesi Vize yolu üzerindeki eski Ayaspaşa Köprüsü’nde meydana gelen olayda arkadaşıyla birlikte köprü üzerinde alkol alan 46 yaşındaki F.Ö., dengesini kaybederek dereye düştü. F.Ö.’nün dereye düştüğünü gören arkadaşı durumu hemen polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprü altında F.Ö.’nün cansız bedeni ile karşılaştı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polislerin çalışması sonucu sudan çıkarılan F.Ö.’nün cansız bedeni Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bitcoin'de 840 milyon dolarlık gizemli transfer! Yükselişe mi işaret ediyor?Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adli kontrolle serbest kalmışlardı: İzmir’de polise saldıranlar tutuklandı - 3. SayfaPolise saldıranlar hakkında ikinci kez karar çıktıGörüntülere tepki yağmıştı! Eşini öldüresiye döven koca gözaltına alındı - 3. SayfaEşini öldüresiye döven koca gözaltına alındıGemi makinistinin ölümüne dair şok detaylar! Kız kardeşlerini arayarak helallik istedi - 3. SayfaÖlü bulunan gemi makinisti hakkında şok detaylarDiyarbakır'da can pazarı! Otomobil uzun namlulu silahlarla tarandı - 3. SayfaOtomobil uzun namlulu silahlarla tarandı!Başakşehir'de kan donduran olay! Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu! - 3. Sayfaİş yerinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunduSakarya'da bir evden cephanelik çıktı, ekipler bile şaşkına döndü! - 3. SayfaEkipler bile şaşkına döndü: Evden adeta cephanelik çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...