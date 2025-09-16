Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tekirdağ'da evlat dehşeti! Yaka paça tutuklandı

Tekirdağ'da evlat dehşeti! Yaka paça tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 13 Eylül tarihinde babası S.G.'yi öldürdüğü iddia edilen oğlu tutuklandı.

Kan donduran olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. 

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNMUŞTU

Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi’nde 13 Eylül’de S.G.'nin(44), bir barakada silahla başından vurulmuş halde bulunması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından S.G'nin eşi, iki oğlu ve yengesini gözaltına aldı.

OĞLU TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, S.G'nin oğlu Y.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

