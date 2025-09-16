Tekirdağ'da evlat dehşeti! Yaka paça tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 13 Eylül tarihinde babası S.G.'yi öldürdüğü iddia edilen oğlu tutuklandı.
Kan donduran olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNMUŞTU
Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi’nde 13 Eylül’de S.G.'nin(44), bir barakada silahla başından vurulmuş halde bulunması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından S.G'nin eşi, iki oğlu ve yengesini gözaltına aldı.
OĞLU TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, S.G'nin oğlu Y.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
