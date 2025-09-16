Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dükkanda bulunan cesetlerle ilgili sır perdesi aralandı! Önce öldürmüş, sonra intihar etmiş

Dükkanda bulunan cesetlerle ilgili sır perdesi aralandı! Önce öldürmüş, sonra intihar etmiş

Osmaniye'de bir dükkanda 2 kişinin cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili sır perdesi aralandı. Buna göre cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Abdullah Yıldırım'ın, Melek Kişen öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi.

Osmaniye'de dün akşam saatlerinde takı aksesuarları satışı yapan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İKİSİNİN DE CESEDİNİ BULDULAR

Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibinin ailesinin yardımıyla dükkana girdi. İş yerinin arka kısmında depo olarak kullanılan bölümde iş yeri sahibi Melek Kişen ile Abdullah Yıldırım’ın cansız bedeni bulundu.

GENÇ KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

İddiaya göre, cezaevinde izinli çıkan Abdullah Yıldırım, Melek Kişen’e ait takı dükkanına gitti. İkili işyerinin arka tarafında bulunan depo olarak kullanılan alanda tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Yıldırım yanında getirdiği silahla Melek Kişen’i öldürdükten sonra intihar etti.

