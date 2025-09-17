Tekirdağ'da feci motosiklet kazası! 17 yaşındaki sürücü kurtarılamadı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta hemzemin üzerinde servis minibüsüyle çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaza anları anbean kameralara yansıdı.

BARİYERİ KAPALI HEMZEMİN GEÇİTTE GERÇEKLEŞTİ



Kaza, gece saatlerinde Velimeşe Mahallesi girişinde meydana geldi. Kırmızı ışık yanan ve bariyeri kapalı hemzemin geçitten Çerkezköy - Çorlu yoluna geçiş yapan 17 yaşındaki Rıza Efe Kömür'ün kullandığı motosiklet ile Çorlu yönüne seyreden N.K. yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe Kömür yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.