Haberler > 3. Sayfa > Tekirdağ'da feci motosiklet kazası! 17 yaşındaki sürücü kurtarılamadı

Tekirdağ'da feci motosiklet kazası! 17 yaşındaki sürücü kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da kırmızı ışıkta hemzemin geçitte ilerleyen 17 yaşındaki motosikletli, servis minibüsüyle çarpıştı. Kaza sonrası bariyerlerin altına sürüklenen motosiklet sürücüsü Efe Kömür, kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta hemzemin üzerinde servis minibüsüyle çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaza anları anbean kameralara yansıdı. 

Tekirdağ'da feci motosiklet kazası! 17 yaşındaki sürücü kurtarılamadı - 1. Resim

BARİYERİ KAPALI HEMZEMİN GEÇİTTE GERÇEKLEŞTİ


Kaza, gece saatlerinde Velimeşe Mahallesi girişinde meydana geldi. Kırmızı ışık yanan ve bariyeri kapalı hemzemin geçitten Çerkezköy - Çorlu yoluna geçiş yapan 17 yaşındaki Rıza Efe Kömür'ün kullandığı motosiklet ile Çorlu yönüne seyreden N.K. yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe Kömür yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

 

