Evinin önündeki motosikleti çalındı! Hırsızın rahatlığına şaştı kaldı

Evinin önündeki motosikleti çalındı! Hırsızın rahatlığına şaştı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da yaşayan Mutlu Bilgen'in motosikleti saniyeler içinde evinin önünden çalındı. Park halindeki motosiklete elini kolunu sallayarak binen hırsızın rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı. Bilgen'in ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında Mutlu Bilgen'e ait motosiklet, apartman önünden çalındı. Durum üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Bilgen, motosikletin saniyeler içerisinde bir şahıs tarafından çalındığını fark etti.

Evinin önündeki motosikleti çalındı! Hırsızın rahatlığına şaştı kaldı - 1. Resim

Görüntülerde, park halindeki motosikleti gözüne kestiren hırsızın, çevreyi kontrol ettikten sonra motosiklete binip saniyeler içerisinde uzaklaştığı görüldü. Park halindeki motosikleti elini kolunu sallayarak çalan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin çalındığı fark eden Bilgen'in, polis ekiplerine haber vermesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Evinin önündeki motosikleti çalındı! Hırsızın rahatlığına şaştı kaldı - 2. Resim

İNCELEME DEVAM EDİYOR 

Sabah işe gitmek için kalktığında motosikletinin çalındığını fark eden Mutlu Bilgen, "Ben akşam 18.00 gibi işten eve geldim. Motosikletimi evin önüne park ettim. Sabah işe gitmek için kalktığımda motosikletin evin önünde olmadığını fark ettim. Hemen kamera kayıtlarına baktık. Gece saat 02.00 gibi motosikletimi çaldılar. Emniyet güçlerine kamera kayıtlarını verdik ve inceleme devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

