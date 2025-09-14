Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Ticaret merkezi ve 364 konutta tam gaz
Türkiye, 6 Şubat 2023'teki depremlerle sarsılmıştı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yapımına başlanan 364 afet konutu ve ticaret merkezinin inşası devam ediyor.
VALİLİK DUYURDU
Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kavutçu Mahallesi'nde 364 afet konutu, 5 dükkanlı ticaret merkezi ve 1 caminin inşası ile bölgedeki alt yapı çalışmaları sürüyor.
Yeni konutlar güvenli, modern tasarımlı ve sosyal donatılarıyla öne çıkıyor.
Vali Mustafa Masatlı, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden projeyle ilgili bilgi aldı.
