Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Ticaret merkezi ve 364 konutta tam gaz

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 364 afet konutu ve ticaret merkezinin inşası devam ediyor.

VALİLİK DUYURDU

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kavutçu Mahallesi'nde 364 afet konutu, 5 dükkanlı ticaret merkezi ve 1 caminin inşası ile bölgedeki alt yapı çalışmaları sürüyor.

Yeni konutlar güvenli, modern tasarımlı ve sosyal donatılarıyla öne çıkıyor.

Vali Mustafa Masatlı, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden projeyle ilgili bilgi aldı.