Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Ticaret merkezi ve 364 konutta tam gaz

Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Ticaret merkezi ve 364 konutta tam gaz

- Güncelleme:
Türkiye, 6 Şubat 2023'teki depremlerle sarsılmıştı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yapımına başlanan 364 afet konutu ve ticaret merkezinin inşası devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 364 afet konutu ve ticaret merkezinin inşası devam ediyor.

Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Ticaret merkezi ve 364 konutta tam gaz - 1. Resim

VALİLİK DUYURDU

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kavutçu Mahallesi'nde 364 afet konutu, 5 dükkanlı ticaret merkezi ve 1 caminin inşası ile bölgedeki alt yapı çalışmaları sürüyor.

Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Ticaret merkezi ve 364 konutta tam gaz - 2. Resim

Yeni konutlar güvenli, modern tasarımlı ve sosyal donatılarıyla öne çıkıyor.

Vali Mustafa Masatlı, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden projeyle ilgili bilgi aldı.

